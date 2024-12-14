Гороскоп на 15 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда активизируются силы зла

Один из самых сложных дней лунного календаря, в течение которого активизируются силы зла.

Под их влиянием каждый из нас проявились самые неприятные качества человеческого характера, которые есть у всех. В этом «черном списке» находятся мелочность, злобу, зависть, высокомерие, лживость, эгоизм, высокомерие, жадность, мстительность и многое другое. Можно также попасть под влияние мошенников, поэтому важно сократить общение с окружающими. Важные дела – даже если они касаются дома и быта – лучше отложить до лучших времен.

Овен

Вероятна подлость со стороны человека, которого вы до сих пор считали одним из лучших друзей: не стоит переживать из-за того, что с ним придется расстаться – в конечном итоге, вы от этого только выиграете.

Телец

День рекомендуется провести в одиночестве – так вы не сможете выйти из себя, и никто не пострадает от вспышек немотивированной ярости, которые, увы, будут свойственны вам сегодня.

Близнецы

В отношениях с людьми важно держать себя в руках, не допуская резких слов в их адрес, их последствия могут быть непредсказуемыми – впрочем, это имеет смысл не только в этот, но и в любой другой день.

Рак

День – благо, на календаре выходной – максимально благоприятен для занятий творчеством: некоторым из вас удастся создать настоящее произведение искусства., что значительно повысит вашу самооценку

Лев

Большое количество соблазнов, которые будут преследовать вас в это время, могут парализовать вашу волю: чтобы впоследствии не жалеть о допущенной слабости, постарайтесь им не поддаваться.

Дева

Энергия, которой обеспечат вас в этот день звезды, из-за своего деструктивного характера не подходит для серьезной работы – слишком велика вероятность досадных ошибок и оплошностей.

Весы

Испытывая противоположные эмоции одновременно, вы рискуете получить то, что психологи называют нервным срывом, поэтому необходимо максимально сдерживать себя от проявления чувств.

Скорпион

Чтобы плохое настроение, которое может накрыть представителей знака с самого утра, не испортило вам день, найдите себе приятное занятие – например, хобби, которому вы уже давно не уделяли времени.

Стрелец

Семейные конфликты, возможные в этот день, могут затянуться на длительное время, а заодно и надолго испортить отношения, поэтому лучше уступить близкому человеку, чем ссориться с ним из-за пустяка.

Козерог

В общении с незнакомцами сегодня необходимо соблюдать осторожность: непонятно, с кем вы в результате будете иметь дело, а предвидеть, чем закончится такой разговор, вообще не представляется возможным.

Водолей

Негативные эмоции – такие как злость или ярость – в этот день будут характеризовать вас не самым лучшим образом, означая, что вы становитесь на сторону зла, но еще не поздно принять меры.

Рыбы

Нежелательно торопиться с принятием важного решения, особенно если оно касается финансов: чтобы не совершить ошибку, лучше серьезных шагов в данном направлении не предпринимать.

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