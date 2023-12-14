Гороскоп на 15 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо избегать физических нагрузок

День, когда с утра мы будем испытывать раздражительность и агрессию, но уже после обеда сможем настроиться на позитив.

Именно в это время – несмотря на то, что речь идет о второй половине пятницы – можно принимать важные решения, подписывать важные – с серьезной финансовой перспективой – договоры, заключать соответствующие контракты и приступать к реализации важных проектов. В этот день необходимо избегать физических нагрузок – они чреваты серьезными травмами, которые накануне праздников будут особенно обидными.

Овен

Плохое самочувствие, которое вы можете почувствовать в этот день, не является признаком заболевания, скорее всего, оно будет сигнализировать о переутомлении – необходимо начать подготовку к выходным уже сегодня.

Телец

Активности необходимо избегать во всех сферах деятельности, даже если речь будет идти всего лишь о домашних хлопотах: в результате напряжения могут дать о себе знать имеющиеся у человека хронические заболевания.

Близнецы

Необходимо обратить внимание на сновидения нынешней ночи: несмотря на их сумбурность и расплывчатость, они будут содержать важную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Рак

Ракам, вопреки обычным советам, сегодня не стоит сдерживать свои эмоции: будучи направленными внутрь, они негативно скажутся на психологическом состоянии представителей знака, так что можно дать волю чувствам.

Лев

Как бы вас ни уговаривали отказаться от профессиональной – или личной – цели, стойте на своем – в противном случае впоследствии вы пожалеете о своей слабости, но ничего не сможете изменить.

Дева

Первую половину дня – разумеется, если у вас будет такая возможность – желательно провести наедине с собой, только в таком случае вам удастся избежать конфликтов, которые в другом случае были бы неизбежными.

Весы

Необходимо – хотя бы на день – отодвинуть в сторону проблемы других людей и заняться своими собственными: особого внимания потребует здоровье, которое – из-за переутомления – может дать сбой.

Скорпион

Представители вашего знака, которые сегодня будут искать конфликта с окружающими, обязательно его найдут, что, в свою очередь, может привести к обострению отношений, которые и так оставляют желать лучшего.

Стрелец

Откажитесь от занятий, которые могут сбить вас с рабочего ритма – например, кофейных пауз и разговоров с коллегами: в результате вы не успеете сделать то, что запланировали, и дела затянутся на выходные.

Козерог

Напряжение будет ощущаться в отношениях с людьми – причем не только посторонними, но и близкими, что может стать причиной досадной и продолжительной ссоры, поэтому очень важно держать себя в руках.

Водолей

Решение профессиональных вопросов необходимо отложить на вторую половину дня, особенно это касается смены работы: так, собеседование, назначенное на утро, вряд ли увенчается успехом.

Рыбы

Руководство сегодня необходимо обходить десятой дорогой: оно, пребывая в плохом настроении, может, не разобравшись, обвинить вас в чужих просчетах, а затем, даже установив истину, вряд ли захочет извиниться.

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