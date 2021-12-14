Гороскоп на 15 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда выгодно делать добрые дела

Гороскоп на 15 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда выгодно делать добрые дела

День, когда благотворительность не только доброе, но и выгодное занятие – оно обязательно вернется бумерангом.

В отношениях с окружающими необходимо соблюдать осторожность, не поддаваясь на враждебные выпады и провокации, которых может быть больше, чем хотелось бы. Ни в коем случае нельзя ввязываться в конфликт, даже если будет казаться, что необходимо вмешаться, чтобы восстановить нарушенную справедливость – его исход может оказаться непредсказуемым для всех.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 декабря для Овнов

Необходимо воспользоваться любой более или менее удачной возможностью помочь людям, которые могут просить вас о помощи – ваша доброта и благородство не останутся незамеченными.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 декабря для Тельцов

Бойтесь вспышек гнева, от которых вы можете страдать в этот день: они не только расстроят ваши отношения с окружающими – в том числе и близкими вам – людьми, но и выставят вас в невыгодном свете.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 декабря для Близнецов

Прилив сил, который мы почувствуете в этот день, создаст иллюзию всемогущества и, чего уж тут греха таить, вседозволенности: не стоит делать того, о чем впоследствии с большой долей вероятности придется пожалеть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 декабря для Раков

Жалеть себя не рекомендуется в любое другое время, но сегодня особенно: силы, которые неизменно уйдут на оплакивание собственной "тяжелой судьбы", лучше потратить на помощь людям. Которым хуже, чем вам.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 декабря для Львов

Не стоит делиться с малознакомыми людьми тайнами, которые вам доверили на условиях строжайшей секретности: впоследствии, когда они станут достоянием широкой общественности, вы окажетесь в неловком положении.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 декабря для Дев

Делая кому-то добро, не думайте о выгоде, в противном случае высшие силы не засчитают вам ваши поступки в качестве благотворительности – скорее, все произойдет с точностью до наоборот.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 декабря для Весов

День благоприятен для исправления ошибок – как профессионального, так и личного свойства: воспользуйтесь удачным шансом, чтобы направить одну из сфер вашей жизни в нужное русло.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 декабря для Скорпионов

Сложатся прекрасные условия для примирения с людьми, с которыми вас уже довольно длительное время разделяет ссора: сегодня они – в зависимости от обстоятельств – признают свою вину или простят вам вашу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 декабря для Стрельцов

Не стоит заниматься самокритикой – кроме падения самооценки ниже уровня плинтуса, это ничего вам не принесет, к тому же помимо вас может найтись много желающих указать вам на ваши ошибки и прегрешения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 декабря для Козерогов

Ваша практичность диктует вам линию поведения, основанную на материальных целях и удовольствиях, поэтому звезды рекомендуют вам – хотя бы ненадолго – сломать сценарий и подумать о духовном.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 декабря для Водолеев

Улучшить отношения с близкими людьми помогут пусть и недорогие, но приятные и тщательно подобранные сувениры: они порадуют членов вашей семьи и создадут им – и вам – предпраздничное настроение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 декабря для Рыб

Находящиеся рядом люди – друзья, близкие или коллеги – сегодня могут страдать от раздражительности, которую вам придется гасить всеми доступными вам способами: результат – мир в отношениях – себя оправдает.

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