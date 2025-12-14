- Дата публикации
Гороскоп на 15 декабря для всех знаков Зодиака: день, который желательно провести в тишине и покое
День, который, несмотря на начало рабочей недели, желательно провести в тишине, покое и одиночестве.
Уединение — лучший способ отказаться от собственной раздражительности, а заодно и уберечься от агрессии окружающих, поэтому при малейшей возможности нужно остаться дома, покидая его стены только в случае крайней необходимости.
Несмотря на негативные энергии дня, можно — и нужно! — принимать важные решения, поскольку о них впоследствии не придется пожалеть. День также благоприятен для финансовых операций любой сложности.
Овен
Начинать реализацию очередного профессионального проекта нужно только в том случае, если вы полностью «закроете» все предыдущие «счета»: если зависло хоть одно дело, проку от новшеств, увы, не будет никакого.
Телец
Погнавшись за двумя — профессиональными или бытовыми — «зайцами» одновременно, рискуете — в соответствии с известной поговоркой — не догнать ни одного, поэтому нужно решить, в какой очередности все делать.
Близнецы
Сегодня любые — даже самые фантастические — идеи, будучи высказанными вслух, получат моментальный шанс на воплощение в жизнь, поэтому необходимо, не скромничая, представлять их на суд коллег и начальства.
Рак
Не стоит принимать на веру слухи о том, что близкий вам человек сделал что-то плохое: возможно, вы станете единственным, кто поддержит его в сложной ситуации, и это будет иметь большое значение для отношений.
Лев
Нежелательно позволять себе рискованные шутки и неосторожные высказывания в адрес других людей: они могут не уловить вашего — мягко говоря, специфического — юмора и решить, что вы хотели их обидеть.
Дева
По отношению к близкому человеку необходимо проявить терпение и снисходительность: не воспринимайте все, что он вам скажет, сразу же в штыки, и вам удастся сохранить мир в доме и лад в отношениях с ним.
Весы
Тем, кто давно мечтал о крупной покупке, которая может касаться ак движимого, так и недвижимого имущества, звезды рекомендуют поторопиться — сегодня такая операция будет особенно удачной.
Скорпион
Сегодня звезды советуют представителя вашего знака меньше говорить и больше слушать: любое лишнее слово, сказанное сгоряча или впопыхах, может быть использовано против вас, атк что соблюдайте осторожность.
Стрелец
Для реализации важного проекта, к работе над которым вы давно собирались приступить, необходима команда единомышленников, поэтому не стоит к нему приступать, пока не заручитесь поддержкой своих коллег.
Козерог
К решению любых вопросов — и, прежде всего, технического свойства — необходимо подходить с креативной точки зрения, привычный и традиционный — квадратно-гнездовой способ — в данном случае не подойдет.
Водолей
Будьте толерантны по отношению к окружающим вас — прежде всего, близким — людям, оставив им право на их собственное мнение, и вы сами удивитесь тому, насколько легче и проще вам станет с ними общаться.
Рыбы
От общения — как профессионального, так и личного характера — в этот день лучше отказаться: может создаться справедливое впечатление, что собеседники не слышат друг друга, поэтому они вряд ли найдут общий язык.