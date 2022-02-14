Гороскоп на 15 февраля для всех знаков Зодиака: день абсолютной мировой гармонии

Гороскоп на 15 февраля для всех знаков Зодиака: день абсолютной мировой гармонии

День абсолютной мировой гармонии, когда Вселенная всеми возможными силами наводит в нем порядок.

Звезды призывают нас помочь им в этом деле: минимум, который может сделать человек, – это убрать и освободить от мусора – имеются в виду не нужные вещи – свое жилье, а как максимум – очистить от негатива душу и разум. Время также подходит для примирения и восстановления добрых отношений с друзьями и родными.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 февраля для Овнов

День неблагоприятен для переговоров с деловыми партнерами – взаимопонимания все равно добиться не удастся, только понапрасну потратите время и силы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 февраля для Тельцов

Нынешний день, несмотря на его будний статус, звезды рекомендуют посвятить отдыху – как активному, так и пассивному, отложив работу хотя бы на день: толку от нее сегодня все равно не будет.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 февраля для Близнецов

Сегодня имеет смысл вспомнить о том, что не хлебом единым – точнее, не только работой – жив человек: почему бы не потратить время на себя, например, посетив SPA-салон или погуляв в парке.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 февраля для Раков

Секрет успеха – выполнять рабочий план, составленный на день, методично и поступательно: перепрыгивать через несколько дел сразу, а потом возвращаться обратно – лучший способ их завалить.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 февраля для Львов

Сегодня важно избегать даже минимального риска, поскольку он может привести к серьезным проблемам: необходимо идти проторенными тропами и превыше всего ценить стабильность.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 февраля для Дев

Отправляясь за покупками, помните о доле разумной экономии: разумеется, не стоит включать режим скряги и трястись над каждой копейкой, но и транжирить деньги направо и налево тоже нежелательно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 февраля для Весов

Звезды рекомендуют быть крайне осторожными в высказываниях – велик риск невзначай выболтать тайну, которая ни при каких условиях не должна стать достоянием посторонних людей.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 февраля для Скорпионов

Не стоит демонстрировать окружающим свое превосходство, даже если для него существуют все основания – вряд ли они придут в восторг от такой линии поведения.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 февраля для Стрельцов

Очистить свою энергетику и избавиться от негатива можно будет, отдав одну из своих вещей другому человеку – в этот день очень важно подарить кому-нибудь радость.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 февраля для Козерогов

Хороший день для поездок любого рода и продолжительности – рекомендуется отправляться в путешествия и командировки, обстоятельства на всём их протяжении будут складываться благоприятно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 февраля для Водолеев

Ответ на серьезный жизненный вопрос даст интуиция – главное, вовремя к ней прислушаться, а не выдвигать на первый план доводы разума, который сегодня, увы, окажется не на высоте.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 февраля для Рыб

Очень важно сохранять душевное равновесие, не допуская зла ни в чем – ни в помыслах, ни в словах, ни уж тем более в действиях: нежелательно проверять на себе, как действует закон бумеранга.

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