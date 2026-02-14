- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 275
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 15 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда агрессивное поведение под запретом
День чистой и доброй энергетики, в течение которого под запретом находится грубость, резкие высказывания, агрессивное поведение.
Необходимо избегать всего, что может задеть или обидеть других людей. Тех, кому удастся сохранить внутреннюю гармонию, уже в начале следующей недели ждет профессиональный успех и финансовая прибыль.
Овен
Не стоит негативно реагировать на неадекватное поведение окружающих — получится, как говорят в таких случаях, себе дороже: людей, представляющих потенциальную опасность, лучше обходить стороной.
Телец
Нельзя желать зла другим людям — в том числе и тем, кто, по вашему глубокому убеждению, вполне того заслуживает — даже в мыслях: по закону бумеранга зло обязательно — и очень быстро — вернется обратно.
Близнецы
Удача будет сопутствовать тем представителям вашего знака, кто занимается бизнесом и финансами: можно планировать и продумывать новые проекты, которые уже в середине следующей недели удастся воплотить в жизнь
Рак
В возникшем в вашей семье конфликте ни в коему случае нельзя принимать сторону одной з сторон, даже если объективно справедливость будет на стороне одной из них — вторая, даже будучи виноватой, вам этого не простит.
Лев
Получив просьбу о помощи, не стоит тратить время на раздумье — нужно сразу же отреагировать и максимально быстро оказать ее, так вы не только сделаете доброе дело, но и укрепите свой авторитет в обществе.
Дева
Не стоит не только грубить другим — даже зарвавшимся и обидевшим вас — людям, но даже просто разговаривать с ними на повышенных тонах — так можно легко нарушить хрупкое равновесие, существующего в отношениях.
Весы
Возможности, открывшиеся перед вами в личной жизни в этот день, уникальны, да и повторятся нескоро, если такое вообще случиться, поэтому ни в коем случе нельзя их упустить, при этом действовать нужно быстро.
Скорпион
От печальных мыслей, которые — под влиянием негативных лунных энергий — могут одолевать в этот день, можно избавиться только при помощи активных действий — занятий спортом или генеральной уборки в доме.
Стрелец
Лучшее средство от хандры — общение с людьми, которые ни при каких условиях не смогут вас обидеть, поэтому лучшее, что можно сделать, это позвонить подруге, которая и выслушает, и посочувствует, и утешит.
Козерог
Позитивное мышление, которое никто пока не отменял, в этот день окажется для представителей знака актуальным как никогда: хорошие мысли со временем станут источником благоприятных обстоятельств и ситуаций.
Водолей
День, когда лучше отказаться от работы, даже если речь идет о домашних — бытовых и хозяйственных — делах, и заняться своим хобби: оно отвлечет от грустных мыслей, что, в свою очередь, создаст хорошее настроение.
Рыбы
Самое важное сегодня — абстрагироваться от обеспеченного космическими энергиями житейского негатива: постарайтесь сосредоточиться на хороших новостях, приятных событиях и позитивных слухах, а не плетнях.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Месяц новых возможностей и перемен: четыре знака Зодиака, которым повезет в феврале 2026 года
Кому следует быть осторожнее с деньгами в феврале 2026 года: астролог предостерегает