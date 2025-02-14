Гороскоп на 15 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда людям могут прийти в голову дурные мысли

День, когда в голову даже самым доброжелательным и незлобивым людям могу прийти в голову дурные мысли.

Необходимо не только избавиться от них, но и попытаться их проанализировать и понять причину их появления – особенно тех, которые касаются других людей. Не стоит желать им зла – в противном случае очень быстро придется испытать на себе силу закона бумеранга.

Овен

Не стоит брать на себя чужие проблем – кроме переутомления это вам ничего не даст, да и на благодарность сегодня рассчитывать не стоит, поэтому желательно заниматься решением своих профессиональных вопросов.

Телец

Успеть все, что запланировано на этот день, удастся только тем, кто заранее тщательно его распланировать, в противном случае дела будут "наползать" одно на другое, а половину из них и вовсе не удастся закончить.

Близнецы

Упадок сил, который вы можете почувствовать в этот день, связан с переутомлением: необходимо найти время для прогулки на свежем воздухе и дневного сна – в выходной день это не проблема.

Рак

Не стоит встречаться с родственниками и друзьями: общение с ними может привести к конфликтной ситуации, которой можно избежать, если отложить совместное времяпрепровождение на несколько дней.

Лев

Договариваться сегодня с кем-либо – неважно, какого характера будут вопросы, делового или личного – окажется крайне сложно, поэтому – если есть возможность, их обсуждение лучше перенести.

Дева

Вам необходимо подумать о том, как пополнить запасы энергии, которые в этот день могут стремиться к нулю: за неимением других способов достаточно подумать о хорошем, чему есть место и в нынешней жизни.

Весы

Принимая важное решение, которого потребует от вас нынешний день, не торопитесь: даже если оно покажется вам очевидным, необходимо тщательно взвесить все "за" и "против" и только потом выносить вердикт.

Скорпион

Главное сегодня – добрые намерения: руководствуясь ими, можно будет одолеть любую – даже самую сложную – задачу, которая на первый – и даже на второй взгляд – может показаться невыполнимой.

Стрелец

Агрессивность окружающих, с которой вы можете столкнуться в этот день, лучше проигнорировать, в противном случае конфликт с ними может войти в серьезную стадию с непредсказуемым финалом.

Козерог

Красноречие и убедительность, которыми вы будете обладать в это время, позволит склонить на свою сторону даже самых несговорчивых оппонентов – воспользуйтесь важным шансом убедить их в своей правоте.

Водолей

Не стоит прислушиваться к тем, кто будет настойчиво советовать вам изменить своим принципам как в профессии, так и в личной жизни: уступив им, вы впоследствии пожалеете о своем решении.

Рыбы

События этого дня могут стать переломным – судьбоносным – моментом, особенно если вам удастся проанализировать нынешние жизненные процессы и сделать из них правильные выводы.

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