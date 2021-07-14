Гороскоп на 15 июля для всех знаков Зодиака: день, когда все станут немного умнее

Гороскоп на 15 июля для всех знаков Зодиака: день, когда все станут немного умнее

День усиления умственных и интеллектуальных способностей, которые помогут как в работе, так и в личной жизни.

Прежде всего успех будет сопутствовать тем, кто занимается научной и литературной деятельностью, аналитикой и творчеством, впрочем, представители других профессий тоже внакладе не останутся. В это время также обострится интуиция, к которой нужно обращаться в поисках ответа на важные вопросы.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 15 июля для Овнов

Не стоит считать себя истиной в последней инстанции, критикуя всех подряд без разбора – велика вероятность того, что вы ошибетесь в своей оценке, и объект ваших замечаний надолго затаит на вас обиду.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 15 июля для Тельцов

От свойственной вам манеры поведения, при которой вы поучаете и наставляете на путь истинный, сегодня – впрочем, как и всегда – лучше отказаться: вряд ли это понравится окружающим.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 15 июля для Близнецов

День желательно провести на природе: если не будет возможности выехать за город, необходимо хотя бы наведаться в ближайший парк и спокойно посидеть на траве в тени деревьев – это позволит пополнить запас энергии.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 15 июля для Раков

Недоразумения, возникающие в отношениях с близким человеком, ни в коем случае нельзя загонять внутрь: при малейшем напряжении необходимо вспомнить любимое выражение психологов: "Хотите об этом поговорить?"

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 15 июля для Львов

День – разумеется, по возможности – необходимо провести в компании родных и близких людей: вы не только подарите им свое внимание, в котором они так нуждаются, но и подзарядитесь от них энергией.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 15 июля для Дев

День, когда можно ставить перед собой самые смелые, амбициозные и, что немаловажно, объемные цели: все запланированное удастся выполнить быстро, легко и качественно.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 15 июля для Весов

Сегодня как никогда важно прислушиваться к советам, которые дадут вам друзья и родные: самостоятельно ответить на вопрос, который поставит пред вами жизнь, не удастся – хорошо, что есть люди, которые вас поддержат.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 15 июля для Скорпионов

Удача улыбнется вам во всех жизненных сферах – как в профессиональной, так и в личной, главное, выбрать наиболее нужное направление и не упустить шансы, которые будут предоставлены самой судьбой.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 15 июля для Стрельцов

Нежелательно сегодня отдавать что-нибудь из своего дома – начиная от денег, которые сегодня лучше не давать в долг, и заканчивая пресловутой солью, за которой может заглянуть соседка.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 15 июля для Козерогов

Звезды настоятельно рекомендуют вам забыть о собственном трудоголизме и уделить время и внимание себе: отдохнуть на пляже, погулять по лесу или посидеть дома, заняться любимым делом – чтением или рукоделием.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 15 июля для Водолеев

Принимая важное решение, рассчитанное на перспективу, прислушайтесь к своей интуиции: в отличие от разума, который сегодня может завести не в ту степь, она вас не обманет и даст по-настоящему ценный совет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 15 июля для Рыб

В запутанных ситуациях не стоит рассчитывать только на себя: сегодня люди будут доброжелательно настроены по отношению к вам, поэтому охотно придут на помощь и сделают все, что нужно и даже больше.

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