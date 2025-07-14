Гороскоп на 15 июля для всех знаков Зодиака: день, который может стать переломным моментом в жизни

Гороскоп на 15 июля

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Правда, приятных перемен стоит ждать прежде всего тем, кто движется вперед, не останавливаясь и не отступая от намеченной цели — тем, кто топчется на месте, не понимая, куда идет, их придется еще немного подождать. Любое дело, которым мы займемся в это время, несмотря ни на что необходимо будет довести до ума.

Овен

Не стоит спрашивать советов у окружающих, а если они решат дать их без вашей просьбы, лучше пропустить сказанное мимо ушей — положа руку на сердце, надо признать — вы сами знаете, как лучше поступать.

Телец

Профессиональные вопросы — даже самые сложные — неожиданно начнут решаться как будто бы сами по себе, легко и без усилий: за этот день удастся переделать рекордное даже для начала рабочей недели количество дел.

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Близнецы

Сегодня необходимо сосредоточиться на главном деле, которым вы занимаетесь, не отвлекаясь на второстепенные занятия — разговоры по телефону, общение в мессенджерах, перекуры и — особенно! — перекусы.

Рак

Хороший день для начала любого путешествия, будь то командировка или поездка на отдых — в любом случае обстоятельства на всех уровнях — от транспорта до отеля — сложатся максимально благоприятно.

Лев

Постарайтесь держать себя в руках и не скатываться до грубости в отношении окружающих людей, даже если они будут этого заслуживать — впоследствии вы, скорее всего, об этом пожалеете.

Дева

В этот день вас будет отличать редкостная производительность труда — вы успеете не только сделать все, что сами себе запланировали, но и гораздо больше, если не станете лениться и поработаете, как следует.

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Весы

Профессиональный проект, которым вы занимались в последнее время, потребует последних — но очень важных и серьезных — усилий: соберите силы и волю в кулак и доведите начатый проект до ума.

Скорпион

Возможно заманчивое предложение, от которого у вас — можно сказать без преувеличения — закружится голова: звезды разрешают вам смело отвечать на него согласием, никаких подвохов не предвидится.

Стрелец

Не стоит помогать другим в ущерб себе — вряд ли те, ради кого вы, не задумываясь, пожертвуете собственными интересами, оценят ваш поступок по достоинству и, уж тем более, отблагодарят вас за него.

Козерог

Подковерные игры и интриги, которые будут затевать ваши коллеги, не для вас — вмешавшись в чужой конфликт, вы в конечном результате можете остаться виноватым, так что сохраняйте разумный нейтралитет.

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Водолей

Воспользуйтесь шансом презентовать свои профессиональные способности — а возможно, и достижения — с лучшей стороны: начальство оценит их по достоинству и найдет прекрасный способ поощрить вас.

Рыбы

Сегодня вы будете обладать редкостным красноречием и стопроцентной доказательной базой, которые помогут вам убедить в своей правоте даже самых упрямых и несговорчивых партнеров и собеседников.

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