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Гороскоп на 15 июля для всех знаков Зодиака: день, который может стать переломным моментом в жизни
День, который — под влиянием лунной энергетики — может стать переломным моментом в жизни многих из нас.
Правда, приятных перемен стоит ждать прежде всего тем, кто движется вперед, не останавливаясь и не отступая от намеченной цели — тем, кто топчется на месте, не понимая, куда идет, их придется еще немного подождать. Любое дело, которым мы займемся в это время, несмотря ни на что необходимо будет довести до ума.
Овен
Не стоит спрашивать советов у окружающих, а если они решат дать их без вашей просьбы, лучше пропустить сказанное мимо ушей — положа руку на сердце, надо признать — вы сами знаете, как лучше поступать.
Телец
Профессиональные вопросы — даже самые сложные — неожиданно начнут решаться как будто бы сами по себе, легко и без усилий: за этот день удастся переделать рекордное даже для начала рабочей недели количество дел.
Близнецы
Сегодня необходимо сосредоточиться на главном деле, которым вы занимаетесь, не отвлекаясь на второстепенные занятия — разговоры по телефону, общение в мессенджерах, перекуры и — особенно! — перекусы.
Рак
Хороший день для начала любого путешествия, будь то командировка или поездка на отдых — в любом случае обстоятельства на всех уровнях — от транспорта до отеля — сложатся максимально благоприятно.
Лев
Постарайтесь держать себя в руках и не скатываться до грубости в отношении окружающих людей, даже если они будут этого заслуживать — впоследствии вы, скорее всего, об этом пожалеете.
Дева
В этот день вас будет отличать редкостная производительность труда — вы успеете не только сделать все, что сами себе запланировали, но и гораздо больше, если не станете лениться и поработаете, как следует.
Весы
Профессиональный проект, которым вы занимались в последнее время, потребует последних — но очень важных и серьезных — усилий: соберите силы и волю в кулак и доведите начатый проект до ума.
Скорпион
Возможно заманчивое предложение, от которого у вас — можно сказать без преувеличения — закружится голова: звезды разрешают вам смело отвечать на него согласием, никаких подвохов не предвидится.
Стрелец
Не стоит помогать другим в ущерб себе — вряд ли те, ради кого вы, не задумываясь, пожертвуете собственными интересами, оценят ваш поступок по достоинству и, уж тем более, отблагодарят вас за него.
Козерог
Подковерные игры и интриги, которые будут затевать ваши коллеги, не для вас — вмешавшись в чужой конфликт, вы в конечном результате можете остаться виноватым, так что сохраняйте разумный нейтралитет.
Водолей
Воспользуйтесь шансом презентовать свои профессиональные способности — а возможно, и достижения — с лучшей стороны: начальство оценит их по достоинству и найдет прекрасный способ поощрить вас.
Рыбы
Сегодня вы будете обладать редкостным красноречием и стопроцентной доказательной базой, которые помогут вам убедить в своей правоте даже самых упрямых и несговорчивых партнеров и собеседников.
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