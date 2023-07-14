Гороскоп на 15 июля для всех знаков Зодиака: день мощной позитивной энергетики

По своему настрою он больше подошел бы для буднего дня, но, поскольку в данном случае речь идет о выходном, необходимо сосредоточиться на решении духовных вопросов. В профессиональном плане можно составлять планы на будущее, продумывая их в деталях, тогда исполнять их будет легче и приятнее. День также благоприятен для встреч и общения с родственниками, и тут его выходной статус придется как нельзя кстати.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 июля для Овнов

Необходимо обратить внимание на пищевой рацион нынешнего дня – слишком велика вероятность пищевого отравления, поэтому легкомыслия в выборе продуктов допускать не следует.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 июля для Тельцов

Общаясь с родственниками – особенно старшего возраста – необходимо дать им понять, насколько серьезным авторитетом они для вас являются – прислушайтесь к их советам и обязательно ими воспользуйтесь.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 июля для Близнецов

Самое главное сегодня – не только слушать свой внутренний голос, но и обращать внимание на его советы и предостережения: в отличие от разума, он сегодня будет прав во всех без исключения вопросах.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 июля для Раков

Во что бы то ни стало необходимо соблюдать душевное равновесие, лучший способ сделать это – находить положительное во всем, с чем вы будете сталкиваться в это время – позитивное мышление еще никто не отменял.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 июля для Львов

Помните о том, что сегодня выходной, и не думайте о повседневных – профессиональных и бытовых – мелочах, посвятите день приятным для вас занятиям – например, чтению или просмотру сериалов.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 июля для Дев

Всех домашних дел, как ни старайся, не переделаешь, поэтому не тратьте время на бытовую рутину: лучше посвятить его отдыху, пока еще не закончилось лето – сегодня как раз его срединная точка.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 июля для Весов

Отдых, которому звезды рекомендуют вам посвятить нынешний день, непременно должен быть активным: предпочтительнее всего – занятия спортом на свежем воздухе или хотя бы прогулки быстрым шагом.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 июля для Скорпионов

Даже если кто-то из близких людей выведет вас из себя, не торопитесь давать волю эмоциям – под их влиянием вы можете наговорить лишнего, о чем впоследствии пожалеете.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 июля для Стрельцов

Любые развлекательные мероприятия – например, посещение театрального спектакля – принесут массу впечатлений, поэтому ни в коем случае не стоит от них отказываться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 июля для Козерогов

Общение с друзьями – особенно если вы давно их не видели – принесет массу приятных эмоций только в том случае, если в разговоре не всплывет старая ссора, поэтому не стоит вспоминать о прошлом.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 июля для Водолеев

Старый знакомый, который самым неожиданным образом появится в вашей жизни, поможет решить важный профессиональный вопрос, но это будет в понедельник, пока же можно предаться совместным воспоминаниям.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 июля для Рыб

Постарайтесь избегать людей, которые не скрывают своего недоброжелательного к вам отношения – сегодня с их стороны возможны провокации, которые приведут к серьезным конфликтам.

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