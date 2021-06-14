Гороскоп на 15 июня для всех знаков Зодиака: день, когда обострится интуиция

День, когда обостряется интуиция: именно к ней, а не к доводам логики и разума необходимо обращаться, отвечая на важные вопросы.
Особенного успеха удастся достичь в финансовой сфере, таланты в которой проявятся даже у тех, кто от рождения не обладает такого рода способностями. Многим удастся заключить выгодные контракты – как сиюминутные, так и перспективные, и достичь серьезных высот в бизнесе, которым они занимаются.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 15 июня для Овнов
Несмотря на то, что люди будут адекватно реагировать на критику, переходить границу в этом смысле все-таки не стоит: обиду, которую вы можете нанести, собеседник, скорее всего, вам не простит.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 15 июня для Тельцов
Новый знакомый, который появится в вашей жизни в это время, скорее всего, задержится в ней надолго – причем взаимопонимание окажется таким сильным, что закончится длительной дружбой.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 15 июня для Близнецов
День, когда важно чередовать работу с отдыхом, в противном случае можно будет очень быстро устать, а это негативно скажется на состоянии дел, которыми вы занимаетесь, что очень не понравится начальству.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 15 июня для Раков
Предложение занять новую должность, сделанное начальством, хоть и будет сопряжено с дополнительными хлопотами, окажется очень выгодным – в том числе и в материальном плане – поэтому звезды рекомендуют соглашаться.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 15 июня для Львов
День, когда не стоит ничего никому одалживать, причем речь в данном случае идет не только о деньгах, но и о вещах: это может стать плохой приметой и негативно отразиться на материальном благосостоянии.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 15 июня для Дев
День благоприятен для перехода на принципы здорового образа жизни: можно пересмотреть свой рацион, отказавшись от пусть и вкусных, но вредных продуктов, а также – хотя бы постепенно – курения.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 15 июня для Весов
Необходимо принимать во внимание любые – даже самые, казалось бы, незначительные – сведения, которые сегодня станут вам известны: пройдет совсем немного времени, и они сослужат добрую службу.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 15 июня для Скорпионов
Удача в этот день станет вашим спутником во всех сферах жизнь, но особенно ярко она проявит себя в профессиональном отношении: можно браться за любые – даже очень сложные – задачи и проекты.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 15 июня для Стрельцов
Необходимо обращать внимание на сигналы, которые будет в этот день подавать организм: так, если вам очень захочется чего-то съесть, значит, ему не хватает содержащихся в этом продукте витаминов и микроэлементов.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 15 июня для Козерогов
От посещения салона красоты, даже если оно было запланировано заранее, сегодня лучше отказаться: вместе с остриженными волосами можно потерять энергию, которая держит вас "на плаву".
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 15 июня для Водолеев
Можно – и нужно! – предлагать начальству проект, который долгое время находится у вас в разработке: сегодня оно не только оценит ваш замысел, но и поддержит его – как морально, так и материально.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 15 июня для Рыб
День, когда звезды рекомендуют вам быть как можно ближе к природе: из-за невозможности в будний день отправиться в лес, к реке или озеру, проведите хотя бы максимум времени в ближайшем парке.
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