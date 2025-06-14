Гороскоп на 15 июня для всех знаков Зодиака: одним из самых сложных и опасных дней

© Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Главной опасностью данного времени является повышенная вероятность конфликтов: для того, чтобы вспыхнула ссора, бывает достаточно не только неосторожного слова, но и косого взгляда. Несмотря на вышесказанное, день часто бывает благоприятным для самых разных дел — в воскресенье речь будет идти преимущественно о домашних хлопотах.

Овен

Конфликты могут возникать буквально из ничего, поэтому необходимо отказаться от общения с незнакомыми людьми не только в реальном, но и в виртуальном пространстве — особенно в социальных сетях.

Телец

Не стоит прислушиваться к мнению других людей, даже если оно покажется вам убедительным — не пройдет и нескольких дней, как вы поймете, пойдя у них на поводу, что ошиблись, но может быть поздно.

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Близнецы

Не позволяйте впутать себя в чужие конфликты — скорее всего, обстоятельства сложатся таким образом, что противоборствующие стороны неожиданно помирятся, сделав виноватыми не друг друга, а вас.

Рак

Найти единственно правильный ответ на важный вопрос поможет… открытый огонь: посмотрев на костер, горящие дрова в камине или пламя свечи, вы легко поймете, что и как нужно делать.

Лев

Новые люди, которые появятся в вашей жизни в этот день, не принесут ничего, кроме неприятностей, так что лучше ограничиться легко светской беседой «о природе, и погоде», не затрагивая при этом серозные темы.

Дева

Рекомендуется провести «работу над ошибками», которые завели вас в нынешнюю — непростую — ситуацию: если вам удастся избежать их в будущем, ничего подобного больше не случится.

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Весы

Нежелательно общаться с людьми, заведомо вызывающими у вас негативные эмоции, и уж тем более принимать от них подарки — их отрицательная энергия не лучшим образом отразится как на настроении, так и на жизни.

Скорпион

Не стоит давать поспешных обещаний — скорее всего, таким образом вы сами себя поставите в крайне неудобное положение, поскольку ни при каких условиях не сможете их выполнить — ни сейчас, ни впоследствии.

Стрелец

Близкие могут цепляться к вам из-за любой мелочи — постарайтесь не принимать близко к сердцу их придирки, возможно, таким образом они просто хотят привлечь к себе ваше внимание, которого лишены в последнее время.

Козерог

Категорически не рекомендуется принимать важные решения, касающиеся личной жизни: расстаться с близким человеком в это время будет легко, вот только как бы впоследствии не пожалеть о собственной поспешности.

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Водолей

Общение с токсичными людьми необходимо сократить до минимума — негатив, который на вас в результате обрушится, может негативно сказаться как на моральном духе, так и на физическом здоровье.

Рыбы

Необходимо отказаться от любых — в том числе и незначительных — финансовых операций: постарайтесь не делать спонтанных, необдуманных покупок — вряд ли они впоследствии станете ими пользоваться.