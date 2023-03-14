Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака: день, когда людьми руководят низменные инстинкты

День, когда даже самыми сдержанными и добропорядочными людьми начинают руководить низменные инстинкты.

Они поднимают «голову» неожиданно и действуют настолько сильно, что человеку трудно с ними справиться, тем не менее, это необходимо сделать, если, конечно, нет желания впоследствии стыдиться своих чувств и поступков. Эмоциональный фон необходимо любыми способами сохранять в состоянии покоя: не принимать близко к сердцу негативные жизненные моменты, не реагировать на раздражители, не вмешиваться в чужие ссоры, да и собственные конфликты спускать на тормозах.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 марта для Овнов

Не стоит приступать к реализации новых – важных проектов: сегодня не только не удастся продвинуться вперед, но и существует масса шансов испортить все дело, что вряд ли входит в ваши планы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 марта для Тельцов

Постарайтесь избежать агрессивной реакции на слова и поступки окружающих вас людей: конфликты, которые вспыхнут в результате, не нужны ни вам, ни второй стороне.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 марта для Близнецов

Необходимо обращать внимание на знаки, которые сегодня будет посылать вам Вселенная: они дадут вам подсказку относительно того, как поступить в нынешней – профессиональной или житейской – ситуации.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 марта для Раков

С деньгами сегодня необходимо обращаться осторожно – особенно нежелательно давать их в долг: с их возвращением могут возникнуть проблемы, поэтому лучше не рисковать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 марта для Львов

Совершив ошибку, найдите в себе мужество признаться в ней, не перекладывайте вину на других: правда все равно откроется, и с честью выйти из ситуации в таком случае будет куда сложнее, чем сейчас.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 марта для Дев

Велика вероятность пищевых отравлений, поэтому важно следить за качеством и – особенно – свежестью употребляемых в пищу продуктов, не допуская даже незначительной их просрочки.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 марта для Весов

День, когда категорически нежелательно вмешиваться в чужие конфликты: даже присущий вам от природы дар дипломатии не поможет соблюсти нейтралитет – вас могут обвинить во всех грехах.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 марта для Скорпионов

Любую критику сегодня желательно оставлять без внимания: конструктивных предложений вы от тех, кто решит сделать вам замечание, вы все равно не дождетесь, а понижать самооценку смысла не имеет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 марта для Стрельцов

Предложение профессионального свойства, которое вы можете сегодня получить, не принесет карьерных прорывов, но даст возможность неплохо заработать, так что не стоит его упускать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 марта для Козерогов

Не спешите выполнять работу, которую неожиданно даст вам сегодня начальство: в течение дня оно может передумать, поэтому вам будет даль сил и времени, потраченных впустую.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 марта для Водолеев

Плохое настроение, которое может «накрыть» вас в этот день, негативным отразиться как на профессиональных делах, так и на событиях в личной жизни – возникшая на пустом ссора с близким человеком затянется надолго.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 марта для Рыб

Сегодня в вашей помощи будут нуждаться друзья, которым обязательно нужно ее оказать, тогда и они – в случае необходимости – не оставит вас без своей поддержки и участия.

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