Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака: день, когда в отношениях людей царит мир и согласие

День мировой гармонии, когда в отношениях людей – даже если они являются непримиримыми оппонентами – царит мир и согласие.
Дела, в том числе и домашние, успехом не увенчаются, поэтому нужно посвятить время отдыху, лучше всего – пассивному, он не даст "расплескаться" характерному для этого времени душевному равновесию. Также очень важно отказаться от недобрых слов и пожеланий, нельзя повышать голос и делать резкие движения, особенно если таким образом можно нечаянно кого-то задеть.
Овен
Основной "фронт работ" вам сегодня нужно открыть дома – пришла пора перебрать вещи в шкафах, отделив нужные от тех, что уже никогда не пригодятся – их желательно отдать людям, кто в них нуждается.
Телец
Любой промах, совершенный в этот день, необходимо будет сразу же признать и постараться его исправить – если сделать это вовремя, скорее всего, никто не заметит совершенной вами ошибки.
Близнецы
Как бы ни складывались отношения с окружающими вас людьми, нежелательно раздражаться по мелочам – из-за своей незначительности они того не стоят, а настроение окажется безнадежно испорченным.
Рак
В ответ на неприятные слова от близкого человека – друга или родственника – не стоит обижаться, правильнее будет делать сделать важные выводы о дальнейшем общении с этим человеком – возможно, его стоит завершить.
Лев
Ваша задача в этот день – доказать друзьям и близким, что в любой форс-мажорной ситуации они смогут на вас можно положиться, поэтому ведите себя соответственно – проявите находчивость и сообразительность.
Дева
Прекрасный день для начала поездки, причем совершенно неважно, будет она дальней или не очень – главное, сменить обстановку и обеспечить себе новые, яркие впечатления и незабываемые воспоминания.
Весы
Поставив перед собой цель, даже если она будет касаться только домашних дел, идите к ней, невзирая на возникающие на пути препятствия и не отвлекаясь на пустяки, которые то и дело будут возникать на пути.
Скорпион
Сегодня звезды рекомендуют вам взять на себя роль лидера, пусть даже речь будет идти о вашей семье: ситуация потребует от вас продемонстрировать организаторские способности, в которых у вас нет недостатка.
Стрелец
Чем реже вы в это время будете общаться с окружающими, тем меньше колкостей успеете им наговорить: постарайтесь максимум времени провести в одиночестве – это благоприятно отразится на ваших отношениях с людьми.
Козерог
Не стоит разбрасываться энергией, которую дадут вам звезды: силы нужно экономить, поскольку в ближайшее время – уже в начале следующей недели – они понадобятся вам для реализации важно профессионального проекта.
Водолей
Важно обращать внимание на знаки, которые в этот день будет посылать вам Вселенная, а вот сны, увиденные нынешней ночью, можно проигнорировать – никакой смысловой нагрузки они не несут.
Рыбы
Главное в этот день – не растратить энергию, отпущенную звездами в этот день, попусту, тогда удастся не только выполнить, но и перевыполнить все намеченные – бытовые и хозяйственные – планы.
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