Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака: день, который должен пройти спокойно

День плавной и преимущественно позитивной энергетики, благодаря которой он проходит спокойно – без эксцессов.

Никаких неожиданных ситуаций и непредвиденных обстоятельств сегодня не ожидается, да и отношения с людьми не обещают неприятных сюрпризов, что, впрочем, может разочаровать любителей перемен – им день может показаться заурядным и даже скучным. Считается, что это время предназначено для отдыха, но он в будний день он будет возможным, лучше не нарушать привычного ритма жизни – особенно не рекомендуется отправляться в поездки, даже недальние и непродолжительными.

Овен

Работать звезды рекомендуют только в первой половине дня, когда желание действовать и, как следствие, результативность будут максимальными, после обеда одолеет усталость, поэтому желательно отдохнуть.

Телец

Не стоит никому давать советы – особенно непрошенные – и, уж тем более, кого-то поучать: ваш профессиональный и жизненный опыт диктует правила только вам, а другие люди будут с ними не согласиться.

Близнецы

День, когда желательно как можно меньше говорить и как можно больше слушать: таким образом можно будет не только узнать, что именно думают о вас окружающие, но и понять тайный смысл их поступков.

Рак

Время считается максимально благоприятным для выяснения отношений с близкими людьми: спокойная обстановка, в которой пройдет разговор, позволит выяснить причины напряжения и понять, как его минимизировать.

Лев

Представителям знака, которым нужно добиться положительного ответа в каком-либо чиновничьем кабинете, необходимо отправляться за ним именно сегодня – результат окажется максимально результативным.

Дева

С окружающими вас людьми – даже близкими и любимыми – сегодня необходимо держать дистанцию: смешав свое энергетическое поле с чужим, вы, скорее всего, почувствуете нежелательное недомогание.

Весы

Успехов в профессиональном отношении сегодня смогут добиться только те представители знака, которым удастся с самого утра распланировать свои действия и придерживаться трудовой дисциплины.

Скорпион

Не стоит идти на поводу у людей, которые хотят, чтобы вы поступали так, как им удобно и выгодно: в любой ситуации нужно прежде всего думать о собственных интересах, а уж потом пытаться угодить другим.

Стрелец

Проявляя эмоции – особенно негативные – постарайтесь вовремя остановиться, в противном случае вы, образно говоря, летая на метле, можете превратить незначительную размолвку в серьезный конфликт.

Козерог

Судьба предоставит вам сегодня массу шансов проявить себя в профессиональном отношении и хорошо зарекомендовать себя в глазах начальства – постарайтесь их не упустить.

Водолей

Нежелательно принимать важное решение, какой бы жизненной сферы оно ни касалось, в состоянии раздражения или – тем более! – гнева: слишком велика вероятность шибки, которую нельзя будет исправить.

Рыбы

Делая важный выбор, тщательно все продумайте и просчитайте, а определившись с ним, уже не отказывайтесь от своего решения, даже если в какой-то момент вам покажется, что оно ошибочно

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