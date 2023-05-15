Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо отказаться от важных дел

День, когда необходимо отказаться от важных дел, даже если на нынешний понедельник они были запланированы заранее.

День, когда необходимо отказаться от важных дел, даже если на нынешний понедельник они были запланированы заранее. Сегодня их вряд ли удастся воплотить в жизнь, поэтому желательно найти для них другое – более удачное – время. Несмотря на то, что на календаре понедельник, день – разумеется, по возможности – лучше провести в режиме пассивного отдыха: в покое, уединении и сосредоточенности на своем внутреннем мире.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 мая для Овнов

Напряжение вызовут даже самые незначительные дела, поэтому лучше отложить их на пару дней, а сегодня отказаться от любой деятельности – в конце концов, всех дел все равно не переделаешь.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 мая для Тельцов

Необходимо бережно относиться к финансам, которые окажутся в вашем распоряжении: легко будет войти в раж и потратить больше, чем планировалось, что нанесет урон бюджету.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 мая для Близнецов

С самого утра вы можете испытывать лень и апатию, из-за чего вам категорически не захочется что-либо делать: не стоит силой заставлять себя работать – даже домашние дела могут подождать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 мая для Раков

Желательно отказаться от похода в парикмахерскую – этот визит не оправдает возложенных на него ожиданий в плане изменения внешности, более того, о нем, вполне возможно, придется пожалеть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 мая для Львов

Не самый благоприятный день для финансовых операций, особенно если речь идет о вложении в какое-нибудь предприятие крупных денежных сумм – оно наверняка прогорит, а вы потеряете все, что потратили.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 мая для Дев

Сны нынешнего лунного дня дадут вам понять, что является главной помехой на пути к поставленной цели, а вот как вам ее преодолеть, придется подумать самостоятельно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 мая для Весов

На сегодняшний день не стоит планировать важные профессиональные дела – довести их до ума все равно не удастся, лучше посвятить время наведению порядка в документах – как реальных, так и электронных.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 мая для Скорпионов

Можно вспомнить о проектах, которые вы в свое время задвинули в долгий ящик – теперь для их воплощения в жизнь сложатся максимально благоприятные обстоятельства, не стоит их упускать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 мая для Стрельцов

День благоприятен для очищения – прежде всего на моральном уровне: попытайтесь взглянуть на себя со стороны, сделав работу над совершенными ошибками и важные выводы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 мая для Козерогов

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, особенно если вас об этом не просят: такая инициатива может оказаться наказуемой, что надолго лишит вас желания решать какие-либо вопросы, кроме своих собственных.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 мая для Водолеев

Чем бы вы сегодня ни занимались, прислушивайтесь только к своему внутреннему голосу – чужие советы могут иметь исключительно рекомендательный, то есть, совершенно необязательный характер.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 мая для Рыб

К напряжению, которое может возникнуть в отношениях с любимым человеком, нужно отнестись с легкостью, не усугубляя положение выяснением отношений и конфликтами без уважительного на то повода.

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