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Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть готовым к переменам

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть готовым к переменам

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, который, как правило, проходит под девизом "что посеешь, то и пожнешь": приложенные человеком усилия дают первые результаты. 

Их следствием могут стать приятные жизненные перемены, с которым надо приготовиться морально, а если можно, то и материально, в противном случае придется смириться с тем, что важный шанс достичь успеха был упущен. День также благоприятен для обнаружения сделанных ранее ошибок и работы над ними – в таком случае их удастся избежать в будущем. 

Овен 

Звезды рекомендуют вам посвятить день занятию, которое приносит вам удовольствие – оно вам сегодня точно не помешает, так что постарайтесь отвлечься от проблем – как профессионального, так и личного свойства. 

Телец 

Не берите на себя чужие обязанности, даже если вас будет говаривать кто-то из коллег или даже само начальство: скорее всего, за их предложением кроется подвох, который пошатнет ваш профессиональный авторитет. 

Близнецы 

Откровенность с малознакомыми людьми может очень дорого вам стоить, поэтому постарайтесь избежать разговоров о том, что вы хотели бы сохранить в тайне, если не хотите, чтобы о ней узнали все. 

Рак 

День благоприятен для решительных шагов, которые будут касаться прежде всего личной жизни, причем их можно как совершать самим, так и с радостью принимать то, что сделают ради вас другие. 

Лев 

Делать добро легко и приятно, но сегодня оно окажется еще и делом выгодным: подарив кому-то исполнение мечты, вы уже в следующем лунном цикле – через тридцать дней – сможете исполнить свою. 

Дева 

Прекрасное время для того, чтобы проанализировать профессиональные проколы, которые вы сделали в прошлом: не стоит ругать себя за них – достаточно будет их осознать и больше не совершать. 

Весы 

Для вас нынешний день – время, когда ничего не происходит случайно, поскольку у любого события есть свои причины и следствия: постарайтесь увидеть причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы. 

Скорпион 

От замечаний посторонним людям, даже если они будут их заслуживать на все двести процентов, тем не менее нужно отказаться – их реакция, скорее всего, окажется непредсказуемой – не стоит рисковать. 

Стрелец 

Решить важный житейский вопрос поможет совет человека, с которым вы по какой-то причине не общались уже довольно долгое время – возможно, вам стоит вспомнить о его существовании и возобновить знакомство. 

Козерог 

Для тех представителей знака, которые недовольны свое й нынешней жизнью, у звезд есть прекрасная новость: сегодня они поучат шанс начать ее новую главу с чистого листа, но придется постараться. 

Водолей 

Энергия дня даст вам силы для того, чтобы выполнить все, что вы наметили, да еще и перевыполнить составленный вами план, главное – сосредоточиться на важных делах, не отвлекаясь на пустяки. 

Рыбы 

Неожиданный звонок от человека из прошлого не только растревожит душу приятными – или не очень – воспоминаниями, но и поможет решить важную проблему: главное, не постесняться и попросить о помощи. 

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