Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно продавать, покупать и обменивать недвижимость
День нужно посвятить земным делам — как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.
Не стоит ностальгировать, вспоминая о прошлом, и строить планы на будущее — нужно жить здесь и сейчас, но для этого необходимо твердо стоять на ногах.
Звезды рекомендуют продавать, покупать и обменивать недвижимость, заниматься строительством нового жилья или его ремонтом. Если же все соответствующие проблемы решены, можно заниматься садоводством, сажать цветы, деревья и кустарники — урожай окажется впечатляющим.
Овен
Ваша упорная и добросовестная работа будет оценена по достоинству — как в моральном, так и в материальном отношении: в первом случае можно будет получить карьерный рост, во втором — заслуженную премию.
Телец
Категорически не рекомендуется принимать происходящее близко к сердцу, особенно в первой половине дня: если кто-то попытается вывести вас из состояния душевного равновесия, постарайтесь проигнорировать его.
Близнецы
Повседневные заботы желательно отложить хотя бы на нынешний день, поскольку сегодня они ладиться не будут -= звезды советуют потратить время на свое хобби, которое принесет вам положительные эмоции.
Рак
Поставив перед собой цель, какого бы характера — профессионального или бытового — она ни была, необходимо сосредоточиться только на ней: если отвлекаться на посторонние раздражители, ничего сделать не удастся.
Лев
Сделанное в это время добро обязательно вернется к вам бумерангом, поэтому не стоит скупиться на поступки, которые могут всерьез изменить жизнь окружающих вас людей к лучшему — перестараться тут невозможно.
Дева
Как бы ни раздражал вас собеседник, постарайтесь держать себя в рамках приличий — не повышайте голос и, уж тем более, не грубите, такой разговор приведет к результату, противоположному ожидаемому.
Весы
День, когда разрушить старое во всех жизненных сферах — от профессиональной до хозяйственной и бытовой, гораздо проще, чем создать новое — главное, впоследствии, не пожалеть о собственной опрометчивости.
Скорпион
Негативные эмоции, которые могут накрыть представителей знака с самого утра, необходимо «лечить» трудом на собственное благо, чем больше усилий вы при этом затратите, тем меньше вам захочется грустить и тосковать.
Стрелец
Сегодня — впрочем, как и всегда -= лучший способ борьбы с хандрой, следствием которой может стать депрессия, общение — прежде всего, с близкими людьми, после чего на душе станет гораздо легче.
Козерог
Финансовые операции в этот день можно проводить только в том случае, если они были тщательно и скрупулезно подготовлены, иначе легко будет допустить ошибку, а легкомыслия по отношению к ним деньги не простят.
Водолей
Важно следить не только за своими действиями, но и за словами — одно неосторожное выражение может стоить вам отношений с давним и хорошим другом, а то и репутации выдержанного и воспитанного человека.
Рыбы
Риск — непростое и сомнительное дело в любой день, но сегодня рисковать особенно опасно: неверно просчитав его последствия, можно вместо прибыли получить убыток, на который вы вряд ли рассчитывает.
