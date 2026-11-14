Гороскоп на 15 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда категорически нельзя лгать

Деревья на фоне заката / © Credits

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Они смогут склонить на свою сторону любых — в том числе, упрямых и упорных — иабонентов. А вот чего категорически нельзя делать, так это лгать — обман обнаружится очень быстро и негативно отразиться на репутации.

Также всем вокруг — и особенно родным и друзьям — нужно желать только хорошего, поскольку любые слова, сказанные в это время, станут реальностью.

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Овен

День идеально подходит для занятий благотворительностью, причем, для этого вам не придется далеко ходить — вполне возможно, что рядом находится человек, которому кроме вас просто некому помочь — не отказывайте ему в его просьбе.

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Телец

Несмотря на выходной, можно — и нужно! — разрабатывать свои профессиональные идеи, которые в это время придут вам в голову, уже завтра их можно будет предложит начальству, которое по самой высокой шкале оценит ваши способности и старательность

Близнецы

Не стоит вынашивать планы мести в отношении человека, который, впоне возможно, обошелся с вами не самым лучшим образом, уже хотя бы потому, что вы тоже перед ним виноваты, так что можете считать, что вы в расчете.

Рак

Чем дольше вы не выходите «в люди», тем сложнее вам будет это сделать, а общаться с окружающими вам сейчас надо больше и активнее — только так вы сможете преодолеть свойственную вам застенчивость, тогда и трудностей в коммуникации не возникнет.

Лев

Желать кому-либо зла — категорическое табу всегда, а сегодня — особенно: проклятия, даже если на ваш взгляд люди вполне его заслужили, возможно и достигнет цели, но потом обязательно вернется назад — по закону бумеранга.

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Дева

Даже самые смелые цели, будучи поставленными сегодня, обречены на быстрое достижение, так что можно не скромничать — запрашивать будущие чудеса по максимуму: чем объемнее будет «заказ», тем больше удастся получить в результате.

Весы

Не стоит обижать близких людей, даже если — на ваш взгляд — в данный момент они действуют не совсем адекватно: задействуйте все присущие вам дипломатические способности, чтобы сохранить хорошие отношения.

Скорпион

Успеть сделать все запланированное можно будет только при одном-единственном условии: необходимо сконцентрироваться на работе, не отвлекаясь на второстепенные моменты в виде телефонных разговоров и общения в мессенджере.

Стрелец

Необходимо быть очень осторожными в отношении обещаний и не обнадеживать человека в том, что вы по какой-то причине впоследствии не сможете — а, возможно, и не захотите — выполнить.

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Козерог

Крупные денежные выплаты, которые вполне вероятны для представителей вашего знака в этот день, желательно направить не на мелкие, хоть и приятные покупки, а на воплощение в жизнь давней — и дорогостоящей — мечты.

Водолей

Худшее, что вы можете сделать в этот день — это ответить грубостью на грубость тому, кто вольно или невольно заденет ваше самолюбие — лучше сделать вид, что вы ничего не заметили, чем начинать скандалить: звезды считают, что вы об этом пожалеете.

Рыбы

Сегодня звезды наделят вас красноречием, перед которым не сможет устоять даже самый упрямый оппонент, но рассчитывать только на красивые слова все же не стоит — желательно также запастить убедительными фактами и аргументами.

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