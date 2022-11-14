Гороскоп на 15 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя ничего рвать и ломать

День благоприятен для любой деятельности, которая направлена на созидание, а вот за разрушение рано или поздно придется отвечать.

Нельзя ничего рвать и ломать, под запретом также находятся конфликты, особенно если в ходе выяснения отношений стороны стараются побольнее обидеть друг друга. Успешно будут решаться любые задачи, на которые ранее пришлось бы потратить массу времени, теперь же на человека как будто бы снизойдет озарения и ему останется только удивляться: "Как же я раньше до этого не додумался?!".

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 ноября для Овнов

Не отказывайте тем, кто в этот день обратится к вам за помощью: скорее всего, человеку будет необходима не материальная, а моральная поддержка – например, дельный совет, которому он мог бы последовать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 ноября для Тельцов

В поисках важной информации не стоит перерывать многочисленные ресурсы: просто, как говорится, раскиньте умом – скорее всего, вы уже сталкивались с такой проблемой и знаете, как поступить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 ноября для Близнецов

Не давайте воспользоваться своим временем и другими ресурсами окружающим вас людям: предложите им решить свою проблему самостоятельно – к вашему удивлению они легко это сделают.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 ноября для Раков

Тем, чья работа так или иначе связана с научной деятельностью, удастся сделать пусть и небольшое, но важное открытие: позаботьтесь о том, чтобы обезопасить его от чужих – вполне возможных – посягательств.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 ноября для Львов

Обращайте внимание на поступающую в этот день информацию, даже если на первый взгляд вам покажется, что она не имеет к вам никакого отношения: очень быстро вы поймете, как ею можно воспользоваться.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 ноября для Дев

Звезды не рекомендуют вам сегодня тратить время и силы на работу над серьезными проектами – ваши усилия в большинстве случаев окажутся тщетными, поэтому займитесь мелочевкой – ее тоже нужно сделать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 ноября для Весов

К решению проблем окружающих людей нужно приступать только тогда, когда все ваши дела будут улажены, в противном случае вы рискуете потратить весь день на благотворительность, а о себе позабудете.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 ноября для Скорпионов

Будьте готовы к тому, что кто-то из знакомых, разоткровенничавшись, откроет вам тайну, которую в другой день предпочел бы скрыть – постарайтесь никому о ней не проговориться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 ноября для Стрельцов

Если у вас будет хоть малейшая возможность помочь кому-то материально, не скупитесь – звезды очень быстро вознаградят вас за щедрость: вам повезет в деле, которое вы, отчаявшись, уже сочли безнадежным.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 ноября для Козерогов

Не торопитесь принимать важное решение: от него слишком много зависит, поэтому, прежде чем делать важный шаг, соберите всю необходимую информацию и тщательно взвесьте все за и против.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 ноября для Водолеев

Звезды призывают вас навести порядок в документах: вы так давно этого не делали, что в нужный момент можете не найти то, что вам необходимо, и упустить связанный с этой бумагой важный шанс.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 ноября для Рыб

Внимательно следите за поведением людей, которые будут вас в чем-то убеждать: по жестам, взглядам и речи можно будет понять, говорят вам правду или хотят обмануть, и сделать для себя важные выводы.

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