Гороскоп на 15 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно противостоять внутреннему негативу

День, когда нам придется противостоять… самим себе, точнее, существующему в каждом негативу, который сегодня даст о себе знать.
От активных действий, какой бы сферы жизни они ни касались, сегодня лучше отказаться - успеха они не принесут, та что не стоит тратить время и силы зря. Также очень важно избегать моментов, которые «приземляют» нас: вместе мыслей о материальном, желательно сосредоточиться на мыслях о возвышенном – например, искусстве.
Овен
Любое дело, за которое вы сегодня возьметесь, хоть его и не удастся закончить в течение дня, тем не менее, получит прекрасную перспективу, а, значит, не стоит медлить с началом работы.
Телец
Главным качеством, которое вам сегодня понадобится, станет сдержанность: нельзя эмоционально реагировать на недружественные выпады окружающих вас людей, а в них сегодня недостатка, увы, не будет.
Близнецы
Раздражительность, которую вы будете чувствовать с самого утра, – дело морально затратное, оно моет лишить вас сил, необходимых для полноценной жизни и работы, так что не стоит поддаваться на провокации.
Рак
Плохое настроение, которое может сопутствовать вам с самого утра, не более чем негативное влияние Луны, от которого уже завтра не останется и следа, поэтому главное для вас – перетерпеть нынешний день.
Лев
Любые важные для вас дела желательно сделать с утра – в послеобеденное время оставшихся у вас си хватит только на то, чтобы полноценно отдохнуть и подготовиться к событиям завтрашнего дня.
Дева
Ваш знак, пожалуй, единственный во всем Зодиаке, которым не запрещено, а, наоборот, рекомендовано действовать активно – поимущественно это касается работы, но и о личной жизни забывать не стоит.
Весы
Как бы ни сложились ваши отношения с окружающими людьми, постарайтесь не допускать по отношению к ним резких слов и недобрых пожеланий: последние могут сбыться, что вряд ли пойдет вам на пользу.
Скорпион
Сегодня жизнь предоставит вам редкую возможность начать жизнь с чистого листа: для этого нужно будет понять, какие ошибки вы совершили в последнее время и постараться их исправить, обнулив ситуацию.
Стрелец
Откажитесь от участия в решении чужих проблем – не стоит делать за других людей то, с чем они должны справиться самостоятельно, иначе они так и будут, образно говоря, всю жизнь ехать на чужих плечах.
Козерог
Несмотря на будний день, вам звезды рекомендует сосредоточиться не на работе, а на отдыхе: силы, которые вам удастся саккумулировать достаточное количество энергии, которая понадобится вам уже завтра.
Водолей
Даже если для сегодняшнего дня вы выберете рутинные и энергетически мало затратные занятия, помните о том, что всех дел не переделаешь, а здоровье у вас одно – постарайтесь не переутомиться.
Рыбы
Размолвка с близким человеком не должна стать оправданием равнодушия с вашей стороны: забота о нем все равно должна оставаться дя вас делом первостепенного значения, а там и до примирения будет недалеко.
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