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Гороскоп на 15 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно противостоять внутреннему негативу

Гороскоп на 15 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно противостоять внутреннему негативу

Гороскоп на 15 ноября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда нам придется противостоять… самим себе, точнее, существующему в каждом негативу, который сегодня даст о себе знать. 

От активных действий, какой бы сферы жизни они ни касались, сегодня лучше отказаться -  успеха они не принесут, та что не стоит тратить время и силы зря. Также очень важно избегать моментов, которые «приземляют» нас: вместе мыслей о материальном, желательно сосредоточиться на мыслях о возвышенном – например, искусстве. 

Овен 

Любое дело, за которое вы сегодня возьметесь, хоть его и не удастся закончить в течение дня, тем не менее, получит прекрасную перспективу, а, значит, не стоит медлить с началом работы. 

Телец 

Главным качеством, которое вам сегодня понадобится, станет сдержанность: нельзя эмоционально реагировать на недружественные выпады окружающих вас людей, а в них сегодня недостатка, увы, не будет. 

Близнецы 

Раздражительность, которую вы будете чувствовать с самого утра, – дело морально затратное, оно моет лишить вас сил, необходимых для полноценной жизни и работы, так что не стоит поддаваться на провокации. 

Рак 

Плохое настроение, которое может сопутствовать вам с самого утра, не более чем негативное влияние Луны, от которого уже завтра не останется и следа, поэтому главное для вас – перетерпеть нынешний день. 

Лев 

Любые важные для вас дела желательно сделать с утра – в послеобеденное время оставшихся у вас си хватит только на то, чтобы полноценно отдохнуть и подготовиться к событиям завтрашнего дня. 

Дева 

Ваш знак, пожалуй, единственный во всем Зодиаке, которым не запрещено, а, наоборот, рекомендовано действовать активно – поимущественно это касается работы, но и о личной жизни забывать не стоит. 

Весы 

Как бы ни сложились ваши отношения с окружающими людьми, постарайтесь не допускать по отношению к ним резких слов и недобрых пожеланий: последние могут сбыться, что вряд ли пойдет вам на пользу. 

Скорпион 

Сегодня жизнь предоставит вам редкую возможность начать жизнь с чистого листа: для этого нужно будет понять, какие ошибки вы совершили в последнее время и постараться их исправить, обнулив ситуацию. 

Стрелец 

Откажитесь от участия в решении чужих проблем – не стоит делать за других людей то, с чем они должны справиться самостоятельно, иначе они так и будут, образно говоря, всю жизнь ехать на чужих плечах. 

Козерог 

Несмотря на будний день, вам звезды рекомендует сосредоточиться не на работе, а на отдыхе: силы, которые вам удастся саккумулировать достаточное количество энергии, которая понадобится вам уже завтра. 

Водолей 

Даже если для сегодняшнего дня вы выберете рутинные и энергетически мало затратные занятия, помните о том, что всех дел не переделаешь, а здоровье у вас одно – постарайтесь не переутомиться. 

Рыбы 

Размолвка с близким человеком не должна стать оправданием равнодушия с вашей стороны: забота о нем все равно должна оставаться дя вас делом первостепенного значения, а там и до примирения будет недалеко. 

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