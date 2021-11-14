Гороскоп на 15 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда все будут чрезмерно впечатлительными

Гороскоп на 15 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда все будут чрезмерно впечатлительными

День, когда важно быть максимально внимательными по отношению к другим людям.

Окружающие станут чрезмерно впечатлительными, мнительными и обидчивыми, что приведет к взаимному непониманию и многочисленным конфликтам, возникающим буквально на ровном месте. Необходимо взвешивать каждое свое слово – любая неосторожность может нанести собеседнику серьезную моральную травму.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 ноября для Овнов

Звезды рекомендуют представителям знака заняться благотворительностью: она принесет не только моральное удовлетворение, но и приятный бумеранг – ни одно доброе дело не останется без благодарности.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 ноября для Тельцов

Велика вероятность обращения за помощью, в которой лучше не отказывать: вам это ничего не будет стоить, а для человека, который в ней нуждается, это может стать практически вопросом жизни и смерти.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 ноября для Близнецов

Оказывая содействие незнакомому человеку – например, подавая милостыню нищенке – желательно, хотя бы визуально, убедиться в том, что она действительно в этом нуждается – обидно будет стать жертвой мошенников.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 ноября для Раков

В профессиональном плане, коль скоро вы ввязались в "драку", важно идти только вперед: отступление с большой долей вероятности приведет к тому, что от этого проекта – к большому сожалению – придется отказаться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 ноября для Львов

Необходимо найти время для общения с родными людьми, которых вы в последнее время по самым разным причинам не балуете своим вниманием – пришла пора возвращать им моральные долги.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 ноября для Дев

Добрые дела, запланированные на этот день, нужно делать бескорыстно – без надежды на благодарность, в противном случае они потеряют смысл, который закладывается в них изначально.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 ноября для Весов

Общаясь с людьми, необходимо демонстрировать максимальную отзывчивость, на которую вы только способны: многие будут нуждаться в моральной поддержке, так почему бы им ее не оказать?

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 ноября для Скорпионов

День благоприятен для очищения организма – как на моральном, так и на физическом уровне: для первого можно использовать медитацию, для второго – посещение SPA-салона и детокс-диета.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 ноября для Стрельцов

Плохое настроение, которое может доставлять душевный дискомфорт с самого утра, хорошо лечится активной деятельностью: так, те, кто работает дома, могут сделать внеочередную уборку.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 ноября для Козерогов

Звезды рекомендует вам – просто так, без повода – делать подарки близким людям и друзьям: даже копеечный сувенир, выбранный с любовью и знанием пристрастий человека, доставит ему огромное удовольствие.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 ноября для Водолеев

Не сидите весь день за работой – постарайтесь в обеденный перерыв или вечер выбраться на улицу, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом: голова станет ясной, а мысли сами собой выстроятся в логическую цепочку.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 ноября для Рыб

Сегодня звезды рекомендуют вам сделать перерыв в работе: он необходим для того, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию и подкорректировать стратегию достижения главной цели.

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