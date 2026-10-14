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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
183
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 15 октября для всех знаков Зодиака: день, когда можно воплотить в жизнь мечту

Волшебный день, в течение которого каждый сможет почувствовать себя магом и воплотить в жизнь свою — большую или маленькую — мечту.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Осенний пейзаж

Осенний пейзаж / © Getty Images

Сил — как физических, тк и моральных — будет достаточно, главное — выбрать действительно важную цель, на что не жаль будет их потратить.

Необходимо также обращать внимание на сны и знаки, которые будет посылать нам космос, а также прислушиваться к собственным ощущениям предчувствиям — они могут не только подсказать решение важных жизненных вопросов, но и предсказать будущее.

Овен

Одинаково хорошо будут удаваться как уже начатые и находящиеся в работе, так и новые дела, главное — сосредоточиться на том, что делаешь в данный конкретный момент, и не отвлекаясь на второстепенные вопросы.

Телец

Успешными обещают быть любые финансовые операции — от самых незначительных до крупных и серьезных, поэтому любые платежи, открытие банковских счетов и депозитов рекомендуется назначить на этот день.

Близнецы

Если представителям знака не удастся посвятить отдыху весь день, нужно отвести для него хотя бы послеобеденное время: толку от вас на работе все равно не будет, а восстановить силы вам крайне необходимо.

Рак

Встреча с человеком из прошлого придется весьма кстати: он не только даст повод для приятных воспоминаний, но и, используя имеющиеся у него связи, поможет решить важный профессиональный или личный вопрос.

Лев

Искать виноватых в своих неприятностях — занятие заведомо пустое и безрезультатное: только решительно взяв на себя полную ответственность за все свои ошибки, вы сможете понять, как избежать их в будущем.

Дева

Любое решительное действие в этот день может иметь непредвиденные — и зачастую неприятные — последствия, поэтому представители вашего знака не стоит рисковать — к желаемой цели это их в любом случае не приведет.

Весы

Знаков, которые пошлет судьба, будет довольно много, поэтому важно не упустить из виду ни один — даже самым незначительным — из них: в самом скором времени они покажут, в каком направлении действовать.

Скорпион

Несмотря на тотальную занятость, обязательно нужно найти время для близких людей, которые очень нуждаются в вашей любви и внимании — особенно это будет касаться пожилых родственников и детей.

Стрелец

Не отмахивайтесь от советов, которые — как по просьбе, так и без нее — могут дать вам окружающие: сегодня в их словах будет доля истины, поэтому ими вполне можно руководствоваться при решении важных вопросов.

Козерог

Если вы сделаете свою работу на совесть, начальство не только оценит ее по достоинству, но и подумает о справедливом вознаграждении — например, назначит на новую должность или значительно повысит зарплату.

Водолей

Принять важное решение сегодня предстаивтелям знака помогут не логика и доводы разум — в них они не сильны, а интуиция, которой руководит подсознание: оно умеет сопоставлять факты и анализировать их.

Рыбы

На звонок человека из прошлого, к которому вы когда-то испытывали романтические чувства, особо рассчитывать не стоит: приятный разговор, скорее всего, достойного — и многообещающего — продолжения не получит.

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