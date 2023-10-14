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Гороскоп на 15 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя делиться своими планами

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 15 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя делиться своими планами

Гороскоп на 15 октября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда можно приступать к реализации проектов, подготовкой которых мы занимались в последнее время. 

Ни с кем нельзя делиться своими замыслами и планами: даже самым близким и проверенным людям нельзя говорить о том, что задумали. И дело даже не в том, что кто-то воспользуется нашими идеями и воплотит их в жизнь раньше нас, хотя и этого исключать нельзя. Но опасность состоит еще и в том, что вместе со словами может уйти энергия, необходимая для того, чтобы сказка стала былью, а, значит, все усилия окажутся напрасными. 

Овен 

Присущая вам – «фирменная» – вспыльчивость может сослужить недобрую службу, поссорив с человеком, от которого в вашей жизни многое зависит – например, с непосредственным начальством: весьма опрометчивый поступок. 

Телец 

Выбирая между физическим и умственным трудом, несмотря на выходной день, остановитесь на последнем – интеллектуальные и умственные способности в это время окажутся на высоте. 

Близнецы 

Важно – хоть сделать это будет и непросто – воздержаться от негативной реакции на слова близких людей, поскольку она будет обусловлена не их поведением, а присущей вам сегодня раздражительностью. 

Рак 

Чем бы вы сегодня ни занимались, не допускайте сомнений в своих действиях, в противном случае вам не удастся достичь успеха даже пи решении самой простой – например, бытовой – задачи. 

Лев 

День благоприятен для ухода за собой: если по какой-то причине не получится посетить салон красоты, можно уделить себе внимание дома – получится ничуть не хуже, а, возможно, даже лучше. 

Дева 

Тем, кто давно задумывается о смене места работы, можно начинать потихоньку действовать: конечно, на собеседование вас сегодня вряд ли пригласят, но поиск вакансий в интернете принесет успех. 

Весы 

Сегодня вы можете узнать, что человек, которому вы всецело доверяли, не самым лучшим образом отзывается о вас за вашей спиной: реагировать на это бурно не стоит, но сделать соответствующие выводы необходимо. 

Скорпион 

Переполняющую вас сегодня энергию рекомендуется направить на домашнюю работу, а не на выяснение отношений с окружающими – ссоры и споры не будут способствовать хорошему настроению. 

Стрелец 

День благоприятен для перемен в личной жизни, причем, они должны быть «рукотворными»: вы сами можете сделать первый шаг навстречу человеку, которому симпатизируете, что еще сильнее сблизит вас с ним. 

Козерог 

Появление в вашей жизни людей из давнего прошлого может стать источником важной информации, которая пригодится вам в ближайшее время, так внимательно выслушайте его. 

Водолей 

Нужно отказаться от мысли подготовиться к завтрашнему дню, проработав детали проекта, к работе над которым собираетесь приступить: толку от такой работы будет немного, поэтому лучше посвятить выходной отдыху. 

Рыбы 

Даже если ваша цель – всего лишь навести порядок в доме, нежелательно действовать хаотично: составьте план работы, определив очередность движения по квартире, и придерживайтесь его. 

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Дата публикации
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