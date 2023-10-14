Гороскоп на 15 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя делиться своими планами

День, когда можно приступать к реализации проектов, подготовкой которых мы занимались в последнее время.

Ни с кем нельзя делиться своими замыслами и планами: даже самым близким и проверенным людям нельзя говорить о том, что задумали. И дело даже не в том, что кто-то воспользуется нашими идеями и воплотит их в жизнь раньше нас, хотя и этого исключать нельзя. Но опасность состоит еще и в том, что вместе со словами может уйти энергия, необходимая для того, чтобы сказка стала былью, а, значит, все усилия окажутся напрасными.

Овен

Присущая вам – «фирменная» – вспыльчивость может сослужить недобрую службу, поссорив с человеком, от которого в вашей жизни многое зависит – например, с непосредственным начальством: весьма опрометчивый поступок.

Телец

Выбирая между физическим и умственным трудом, несмотря на выходной день, остановитесь на последнем – интеллектуальные и умственные способности в это время окажутся на высоте.

Близнецы

Важно – хоть сделать это будет и непросто – воздержаться от негативной реакции на слова близких людей, поскольку она будет обусловлена не их поведением, а присущей вам сегодня раздражительностью.

Рак

Чем бы вы сегодня ни занимались, не допускайте сомнений в своих действиях, в противном случае вам не удастся достичь успеха даже пи решении самой простой – например, бытовой – задачи.

Лев

День благоприятен для ухода за собой: если по какой-то причине не получится посетить салон красоты, можно уделить себе внимание дома – получится ничуть не хуже, а, возможно, даже лучше.

Дева

Тем, кто давно задумывается о смене места работы, можно начинать потихоньку действовать: конечно, на собеседование вас сегодня вряд ли пригласят, но поиск вакансий в интернете принесет успех.

Весы

Сегодня вы можете узнать, что человек, которому вы всецело доверяли, не самым лучшим образом отзывается о вас за вашей спиной: реагировать на это бурно не стоит, но сделать соответствующие выводы необходимо.

Скорпион

Переполняющую вас сегодня энергию рекомендуется направить на домашнюю работу, а не на выяснение отношений с окружающими – ссоры и споры не будут способствовать хорошему настроению.

Стрелец

День благоприятен для перемен в личной жизни, причем, они должны быть «рукотворными»: вы сами можете сделать первый шаг навстречу человеку, которому симпатизируете, что еще сильнее сблизит вас с ним.

Козерог

Появление в вашей жизни людей из давнего прошлого может стать источником важной информации, которая пригодится вам в ближайшее время, так внимательно выслушайте его.

Водолей

Нужно отказаться от мысли подготовиться к завтрашнему дню, проработав детали проекта, к работе над которым собираетесь приступить: толку от такой работы будет немного, поэтому лучше посвятить выходной отдыху.

Рыбы

Даже если ваша цель – всего лишь навести порядок в доме, нежелательно действовать хаотично: составьте план работы, определив очередность движения по квартире, и придерживайтесь его.

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