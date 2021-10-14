Гороскоп на 15 октября для всех знаков Зодиака: день, когда все дела обречены на успех

День, когда любое начатое дело буквально обречено на успех, поскольку обстоятельства для него сложатся наилучшим образом.
Можно также проводить переговоры – как профессионального, так и личного свойства: собеседники будут заинтересованы в достижении консенсуса и легко пойдут навстречу. Прилив энергии, который можно почувствовать в это время, нужно направить не только на решение рабочих вопросов, но и на добрые дела.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 15 октября для Овнов
Несмотря на позитивную энергию дня, полностью расслабляться и терять контроль над рабочей ситуацией не стоит, в противном случае что-то может пойти совсем не в ту сторону, в которую вы направляли свой проект.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 15 октября для Тельцов
Пора возвращать личную жизнь со второго плана, на который вы ее задвинули, чтобы сосредоточиться на работе, на первый. Начните с пожилых родственников: позвоните и скажите, как сильно вы их любите
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 15 октября для Близнецов
Не стоит доверять незнакомым – или малознакомым – людям: нет никакой гарантии, что они не являются мошенниками, которые нацелились на содержимое вашего кошелька или банковской карточки.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 15 октября для Раков
С самого утра необходимо нацеливать себя на хорошее, совершенно не думая о плохом – в конце концов, силу позитивного мышления пока еще никто не отменял, так что надо пользоваться привилегиями, которые оно дает.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 15 октября для Львов
Выбирая задачи, решением которых необходимо заняться в первую очередь, выделите те, которые легче всего закончить, и только потом принимайтесь за те, которые потребуют много времени и усилий.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 15 октября для Дев
Не стоит отталкивать человека, который осознал свою вину и хочет извиниться – скорее всего, к этому решению он шел долгим и трудным путем, что само по себе достойно всяческого уважения.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 15 октября для Весов
Ваше мнение будет буквально на вес золота, поэтому окружающие буквально выстроятся в очередь, чтобы получить ваш совет: никому не отказывайте в помощи, которая ничего не будет вам стоить.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 15 октября для Скорпионов
Те, кто давно собирался купить или продать какое-то движимое – и особенно недвижимое – имущество, наконец-то могут выставить этот предмет на продажу – им обязательно заинтересуются.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 15 октября для Стрельцов
День благоприятен для начал ремонта, откладывать который уже нет никакой возможности: за три дня, включая два выходных, вы успеете сделать такое количество дел, на которые раньше ушел бы целый месяц.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 15 октября для Козерогов
Постарайтесь донести до начальства свои идеи, которые могут стать основой для новой рабочей тактики и стратегии: оно обязательно – и высоко – оценит ваше рационализаторское предложение.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 15 октября для Водолеев
Встреча со спонсорами, которая вероятна сегодня, пройдет, что называется, на высоте: вы будете выглядеть убедительно во всех отношениях – в том числе и материальном, поэтому вполне сможете рассчитывать на кредит.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 15 октября для Рыб
Свободное время необходимо уделить семье: родные и близкие люди давно считают, что вы их игнорируете – сегодня сложатся благоприятные условия, чтобы доказать им, как сильно они заблуждаются.
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