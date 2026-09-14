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Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно взвешивать все «за» и «против»
День кардинальных жизненных перемен, когда рекомендуется воплощать в жизнь любые — даже очень сложные — проекты
Удача будет сопутствовать тем из нас, кто не рассчитывает на то, что все образуется само по себе, а не боится работы и готов действовать активно.
Любые поступки необходимо просчитывать на несколько шагов вперед, взвешивая все «за» и «против» — на интуицию и следующую за ней импровизацию рассчитывать не стоит, можно сделать серьезную ошибку, нужно использовать только логику и здравый смысл.
Овен
Секрет вашего успеха в этот день — непоколебимая уверенность в себе: вообще-то, у вас в ней нехватки нет, но, если неожиданно появится хотя бы минимальное сомнение, необходимо найти способ отказаться от нее.
Телец
В этот день ни на работе, ни дома не стоит чересчур напрягаться — переутомиться можно будет легко, а вот об оценке ваших трудов по заслугам речь вряд ли будет идти, так что и стараться понапрасну не стоит.
Близнецы
Предстаивтелям вашего знака, едва ли не единственным в Зодиаке, не стоит принимать кардинальных решений: если же обстоятельства все-таки будут поджимать, стоит сначала посоветоваться с людьми, которых вы уважаете.
Рак
Не стоит делать проблему из событий, которые возможны в этот день, даже если на первый взгляд они покажутся вам неприятными: уже завтра станет понятно, что хороших последствий у них гораздо больше, чем плохих.
Лев
Недовольство профессиональными успехами и событиями в личной жизни, которые посетят вас в этот день, ситуативно и временно — уже завтра вы будете удивляться, как вообще могли дойти до таких странных мыслей.
Дева
День благоприятен для встречи с человеком из прошлого, в которого вы когда-то были влюблены: возможно, судьба даст вам еще один шанс наладить с ним отношения — постарайтесь им не пренебрегать.
Весы
Важно сдерживать свои эмоции, в противном случае вы рискуете обидеть кого-то из близких вам людей: если подобное произойдет, необходимо сразу же, как говоритттся, по горячим следам, извиниться перед ним.
Скорпион
Не стоит принимать близко к сердцу замечания, которые могут сделать в этот день окружающие вас люди — их слова будут отражать не присущие вам достоинства и недостатки, а их собственное — плохое — настроение.
Стрелец
Не рекомендуется прислушиваться к советам людей, с которыми вы плохо знакомы или не знакомы вообще: не зная вас и ваших взглядов, он вряд ли сможет подсказать правильный выход из сложившейся ситуации.
Козерог
Нежелательно тратить время и энергию на решение проблем других людей, с которыми они могут к вам обратиться: лучше заняться своими делами, тем более что у вас их скопилось изрядное количество, и все — первоочередные.
Водолей
День благоприятен для встречи с любимым человеком в романтической обстановке: главное, не ждать, что вам создадут все условия для свидания, а самим его подготовить: как говорится, хочешь сделать хорошо — сделай сам.
Рыбы
Не стоит переживать из-за возможных в этот день мелких бытовых неурядиц — их удастся решить довольно быстро: уже завтра вы не вспомните, что печалило вас сегодня, так что не стоит делать из них трагедию.
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