Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: день перспективных финансовых операций

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: день перспективных финансовых операций

День благоприятен для новых – перспективных – дел и финансовых операций любой сложности.

Огромный прилив энергии, который можно будет ощутить в этот день, необходимо направить на добрые дела. Можно – и нужно! – заниматься благотворительностью, причем касаться она может как обездоленных людей, так и бездомных животных. В остальном желательно делать только то, что доставляет удовольствие, – работа по необходимости не принесет хорошего результата.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 сентября для Овнов

Благоприятное время для очищения организма на всех уровнях – как физическом, так и ментальном: освободить от шлаков тело поможет детокс-диета, пост или лечебное голодание, а душу – стихи и классическая музыка.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 сентября для Тельцов

Негатив, накопившийся в душе, желательно обрушить на неодушевленные вещи – например, тарелки или цветочные горшки, а вот своих близких желательно поберечь – ссора с ними может затянуться надолго.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 сентября для Близнецов

Тревожность, которую вы почувствуете с самого утра, будет продиктована гормональным всплеском, поэтому не стоит принимать ее за предчувствие серьезных неприятностей, уже завтра она рассеется как дым.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 сентября для Раков

Любыми делами, будь то профессиональные проекты или бытовые хлопоты, сегодня необходимо заниматься в одиночестве – люди, находящие рядом, будут раздражать и отвлекать, поэтому лучше абстрагироваться от них.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 сентября для Львов

Недовольство, которое могут испытывать по отношению к вам окружающие, будет продиктовано не реальными факторами, а расположением Луны и звезд, так что не стоит воспринимать его всерьез и тем более обижаться.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 сентября для Дев

Не стоит общаться с токсичными людьми, которые сознательно провоцируют вас на ответную агрессию: лучше сделать вид, что не слышите их звонков и не видите сообщений – пусть, как скорпионы, кусают себя сами.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 сентября для Весов

Работа не должна быть помехой общению с близкими людьми, которых вы – в силу своей занятости – в последние время отодвинули на второй план: сегодня хорошее время для того, чтобы исправить ситуацию.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 сентября для Скорпионов

Наладить отношения с близким человеком, с которым вы, несмотря на взаимную симпатию, умудрились недавно поссориться, можно будет, забыв о взаимных обидах, а спокойно обсудив сложившуюся ситуацию.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 сентября для Стрельцов

Физическое недомогание, которое вы можете ощутить в этот день, скорее всего, будет обусловлено переутомлением, так что не стоит хвататься за таблетки – лучше сбавить обороты и не только работать, но и отдыхать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 сентября для Козерогов

Тем, кто давно готовился к реализации нового профессионального проекта, важно не упустить редкий шанс, который представится им сегодня, и без промедления начать работать в этом направлении.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 сентября для Водолеев

Наиболее оптимальный способ избавиться от негативной энергетики, мешающей с оптимизмом смотреть на окружающий мир и свое в нем место, заняться любимым делом – например, чтением хороших книг.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 сентября для Рыб

День нужно посвятить не работе, а бытовым хлопотам: если на генеральную уборку времени и сил не хватит, то хотя бы вымойте полы и окна – ваш дом сразу же станет гораздо светлее, а настроение улучшится.

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