Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: день, предназначенный для серьезных прорывов

Поэтому было бы логичное, если бы это время совпало с началом рабочей недели, но и в воскресенье можно найти применение своим бьющим фонтаном моральным и физическим силам. Так, желательно подготовиться к решительным действиям, которые можно будет совершить завтра, а, возможно, и сделать на этом пути первые шаги.

Овен

День, когда нужно забыть о том, что эгоизм – это плохо, и проявить его – разумеется, в разумных пределах: уделив время и внимание себе, вы сможете дать гораздо больше любви и заботы окружающим вас людям.

Телец

Не стоит возлагать особые надежды на появление человека из прошлого: изменения в отношениях, которые произошли с тех пор, как вы виделись в последний раз, слишком серьезны, а шанс на их возобновление потерян.

Близнецы

В достижении важных профессиональных целей вам, как ни странно это прозвучит, помогут ваши близкие: он создадут для вас тыл, без которого, как известно, не бывает фронта, то есть, успешной работы.

Рак

Самое важное для вас сегодня – проанализировать свою жизнь и деятельность и определить, какие внутренние установки и убеждения мешают вам двигаться вперед, а дальше, как говорится, дело техники.

Лев

Плохое настроение посещает представителей вашего знака не так уж часто, тем обиднее будет впасть в пессимизм в такой энергичный день как сегодня: звезды советуют вам взять себя в руки и продолжать действовать.

Дева

Почувствовав физическое недомогание, отложите в сторону все дела и хоть немного отдохните% помните, что работа от вас никуда не убежит, а переутомление может негативно сказаться на вашем самочувствии.

Весы

Не стоит напоминать о былых обидах ни друзьям, ни родственникам, в противном случае можно вывести уже позабытый конфликт на новый виток, что не даст урегулировать его в ближайшее время.

Скорпион

Прилив энергии, который вы ощутите с самого утра, необходимо направить в мирное русло – например, на работу или домашние дела, а соблазн с кем-то поспорить – и даже поссориться – необходимо преодолеть.

Стрелец

За новые дела сегодня браться не стоит – посвятите день завершению старых проектов: так вы сможете не только навести идеальный порядок в рабочих вопросах, но и получите весомый повод для морального удовлетворения.

Козерог

Устав от ссоры с близкими человеком, отважьтесь на поступок, который давно пора было совершить – признайте свою вину в случившемся: там вы сможете растопить сердце того, кого обидели, и помириться.

Водолей

Тем из вас, кто давно задумывался о смене рода деятельности, звезды рекомендуют попробовать свои силы в творчестве: даже небольшая поделка может привести вас к серьезным профессиональным результатам.

Рыбы

Не стоит никого обсуждать и, уж тем более, осуждать: велика вероятность того, что судьба – как будто бы в наказание за резкие суждения – поставит вас в аналогичные – и весьма неприятные! – жизненные обстоятельства.

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