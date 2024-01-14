Гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака: день кардинальных перемен во всех сферах жизни

День кардинальных перемен во всех сферах жизни – от отношений с близкими людьми до профессиональных вопросов.

Движению вперед сегодня может помешать легкомыслие – из-за него трудно будет сосредоточиться на принятия серьезных решений и просчитать все доводы "за" и "против". От стремления отплатить плохо поступившему с нами человеку той же монетой стоит отказаться – как заметил один литературный персонаж, "месть иссушает душу".

Овен

День благоприятен для общения с родными людьми, которые в последнее время страдают от невнимания с вашей стороны и, как следствие, от одиночества – пусть они почувствуют, что необходимы вам.

Телец

Лишние траты сегодня не приветствуются: легко можно накупить абсолютно ненужных вещей, выбросив деньги на ветер – в буквальном смысле слова, что по нынешним временам, мягко говоря, нежелательно.

Близнецы

Обращайте внимание на знаки, которые сегодня будет посылать вам Вселенная: там наверняка найдется ответ на вопрос, который вы пытаетесь решить в последнее время, но до сих пор напрасно.

Рак

Нежелательно брать – как, впрочем, и давать – деньги в долг: как в первом, так и во втором случае с его возвратом могут возникнуть непредвиденные проблемы, что вряд ли вас порадует.

Лев

За все решения, которые вы примете сегодня – как в случае удачи, так и в случае провала, – отвечать придется только вам – найти виноватых не получится, поэтому стоит продумать каждый свой шаг.

Дева

День благоприятен для восстановления отношений с людьми, которые по какой-то причине на время исчезли из вашей жизни: сегодня они могут неожиданно объявиться, продемонстрировав доброжелательные намерения.

Весы

Принимая кардинальные профессиональные или жизненные решения, не торопитесь – сначала посоветуйтесь с человеком, которому вы доверяете, он может увидеть то, чего вы по каким-то причинам не замечаете.

Скорпион

Отправляясь на работу, постарайтесь заниматься исключительно своими непосредственными обязанностями, не отвлекаясь на перекуры и – особенно! – обсуждение слухов и сплетен с коллегами.

Стрелец

Начало рабочей недели необходимо посвятить активной и плодотворной работе: сейчас для нее сложатся максимально благоприятные условия, которые день ото дня будут ослабевать, а накануне выходных сойдут на нет.

Козерог

Сегодня не стоит заниматься решением вопросов других людей, даже если они будут настойчиво вас об этом просить: они вполне способны решить свои проблемы самостоятельно, а вы потратите время и силы даром.

Водолей

Важно внимательно отнестись к собственному рациону: от вредных продуктов необходимо отказаться – они могут негативным образом сказаться на самочувствии и состоянии здоровья в целом.

Рыбы

Вам сейчас – как никогда раньше – необходим релакс, а достичь состояния расслабленности лучше всего наедине с природой: если нет возможности выбраться за город, посетите хотя бы ближайший парк.

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