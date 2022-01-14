Гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака: день, когда можно браться за любую работу

Гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака: день, когда можно браться за любую работу

День, когда человеческая психика может подвергнуться серьезному давлению, что в свою очередь приведет к перепадам настроения.

Можно браться за любую работу, включая самую сложную – энергии, нехватки в которой наблюдаться не будет, хватит на все. Общение с окружающими людьми также будет плодотворным, главное, сдерживать эмоциональные порывы, чтобы не испортить добрые отношения, которые выстраивались годами.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 января для Овнов

Самое важное сегодня – обязательно довести до конца начатое дело, каким бы сложным оно ни было, в противном случае уже завтра можно попасть в цейтнот – улаживание ситуации отнимет много моральных и физических сил.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 января для Тельцов

Достичь поставленной цели можно будет, только приложив недюжинные усилия – в виде манны небесной сегодня ничего никому на голову не свалится, не стоит надеяться на это.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 января для Близнецов

Каким бы ни был повод для праздника, не стоит отмечать его с помощью алкоголя – результат окажется совсем не тем, на который вы рассчитываете: вместо легкости и веселья вы получите тяжесть и раскаянье.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 января для Раков

Сегодня даже самые осторожные из вас могут рисковать, правда, делать это стоит с изрядной долей оглядки на сложившиеся обстоятельства: так, купить лотерейный билет можно, а играть в казино, поставив на кон все деньги, нет.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 января для Львов

Звезды, несмотря на субботу, рекомендуют вам перейти от слов к действию: если вы давно собирались приступить к реализации важного для вас проекта, ваше время пришло – можно делать первый шаг.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 января для Дев

Постарайтесь уделить максимум внимания своим родным – благо, на календаре выходной, и на состоянии рабочих процессов это никак не скажется – напротив, создадутся дополнительные условия для встречи.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 января для Весов

День, когда можно – и нужно – проявлять решительность, причем с учетом выходного дня можно сказать, что касается это не профессиональной, а личной сферы жизни: не стоит ждать милости от природы, нужно взять все самим.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 января для Скорпионов

Сегодня необходимо внимательно следить за тем, как будут вести себя окружающие вас люди – родные и друзья: скорее всего, кто-то из них "проколется", показав свое истинное – недоброжелательное – лицо.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 января для Стрельцов

Если в общении с близкой подругой проскользнет зависть, которую она не в состоянии будет скрыть, отнеситесь к этому с терпением и пониманием: человеку, который имеет подобные проблемы, нужно посочувствовать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 января для Козерогов

Как бы вы ни проводили выходной, постарайтесь удержаться от азартных игр, особенно если они будут вестись на деньги: велика вероятность того, что вместо выигрыша вы окажетесь в серьезном проигрыше.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 января для Водолеев

Звезды рекомендуют вам обращать внимание на сигналы, которые будет в этот день подавать ваш организм: желание съесть шоколадку или выпить стакан молока может свидетельствовать о нехватке важных микроэлементов.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 января для Рыб

Для работы, которая ждет вас в начале следующей недели, понадобится уверенность в себе и своих силах – желательно потратить нынешние выходные на то, чтобы повысить самооценку.

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