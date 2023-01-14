Гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно проявить силу воли

День, когда с потоками негатива, буквально рвущимися наружу, поможет справиться только сила воли.
Чем она сильнее, тем спокойнее и сдержаннее окажется человек и тем меньше он будет реагировать на внешние раздражители, в которых сегодня не будет недостатка. Тем, кто не сможет удержать себя в рамках дозволенного, нежелательно общаться с другими – даже близкими – людьми. Важно также поддерживать душевное равновесие, занимаясь тем, что благоприятно действует на настроение и помогает с оптимизмом смотреть на окружающий мир и происходящие в нем события.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 15 января для Овнов
Не стоит давать волю инстинктам, которые могут дать о себе знать в этот день: так, если появится желание съесть что-нибудь чересчур калорийное, необходимо проявить характер и ограничиться веточкой петрушки.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 15 января для Тельцов
Сегодня под влиянием эмоций вы можете наговорить того, о чем впоследствии наверняка пожалеете, поэтому необходимо держать под контролем не только каждое слово, но и интонацию, с которой оно сказано.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 15 января для Близнецов
Звезды рекомендуют избегать общения с людьми, которые способны на вспышки раздражения и агрессии, особенно если они будут под воздействием алкоголя – неизвестно, чего от них можно ожидать.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 15 января для Раков
Конфликта, который вероятен в отношениях с близким человеком, можно избежать, если максимально сократить общение с ним: придумайте достоверный предлог и перенесите встречу с ним на другой день.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 15 января для Львов
День, как и положено выходному, необходимо посвятить отдыху: от работы – даже домашней – в это время будет крайне мало толку, а вот восстановить силы и подпитаться энергией от природы или искусства можно и нужно.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 15 января для Дев
Будьте осторожны с людьми, которые пообещают редкую возможность за незначительную цену приобрести более чем ценную вещь – скорее всего, это мошенники, от "услуг" которых нужно отказаться.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 15 января для Весов
Новый знакомый, который может появиться в вашем окружении в это время, будет претендовать на важную роль в вашей жизни – только вам решать, стоит допускать его туда или нет.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 15 января для Скорпионов
Как бы вам сегодня ни хотелось заняться какой-то работой – как профессионального, так и бытового свойства – делать этого не стоит, поэтому лучше посвятить время отдыху – силы вам понадобятся уже завтра.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 15 января для Стрельцов
Не стоит хвататься за множество бытовых дел сразу, лучше определить одно – наиболее важное и предпочтительное – направление и направить все время, старание и силы на работу над ним.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 15 января для Козерогов
Чем завершится небольшой конфликт между близкими людьми, будет зависеть только от вас: если сможете погасить его на начальной стадии, негативного влияния на моральный климат в семье он не окажет.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 15 января для Водолеев
Прислушиваясь к мнению других людей, вы не только сохраните с ними добрые приятельские отношения, но и узнаете много нового, что, вполне возможно, пригодится вам в жизни.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 15 января для Рыб
День, когда окружающие вас люди поневоле – в силу обстоятельств – снимут маски, вследствие чего вы сможете увидеть их истинное лицо: у кого-то оно будет хуже, а кого-то и лучше, чем то, к которому вы привыкли.
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