Гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно проявить силу воли

Чем она сильнее, тем спокойнее и сдержаннее окажется человек и тем меньше он будет реагировать на внешние раздражители, в которых сегодня не будет недостатка. Тем, кто не сможет удержать себя в рамках дозволенного, нежелательно общаться с другими – даже близкими – людьми. Важно также поддерживать душевное равновесие, занимаясь тем, что благоприятно действует на настроение и помогает с оптимизмом смотреть на окружающий мир и происходящие в нем события.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 января для Овнов

Не стоит давать волю инстинктам, которые могут дать о себе знать в этот день: так, если появится желание съесть что-нибудь чересчур калорийное, необходимо проявить характер и ограничиться веточкой петрушки.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 января для Тельцов

Сегодня под влиянием эмоций вы можете наговорить того, о чем впоследствии наверняка пожалеете, поэтому необходимо держать под контролем не только каждое слово, но и интонацию, с которой оно сказано.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 января для Близнецов

Звезды рекомендуют избегать общения с людьми, которые способны на вспышки раздражения и агрессии, особенно если они будут под воздействием алкоголя – неизвестно, чего от них можно ожидать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 января для Раков

Конфликта, который вероятен в отношениях с близким человеком, можно избежать, если максимально сократить общение с ним: придумайте достоверный предлог и перенесите встречу с ним на другой день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 января для Львов

День, как и положено выходному, необходимо посвятить отдыху: от работы – даже домашней – в это время будет крайне мало толку, а вот восстановить силы и подпитаться энергией от природы или искусства можно и нужно.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 января для Дев

Будьте осторожны с людьми, которые пообещают редкую возможность за незначительную цену приобрести более чем ценную вещь – скорее всего, это мошенники, от "услуг" которых нужно отказаться.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 января для Весов

Новый знакомый, который может появиться в вашем окружении в это время, будет претендовать на важную роль в вашей жизни – только вам решать, стоит допускать его туда или нет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 января для Скорпионов

Как бы вам сегодня ни хотелось заняться какой-то работой – как профессионального, так и бытового свойства – делать этого не стоит, поэтому лучше посвятить время отдыху – силы вам понадобятся уже завтра.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 января для Стрельцов

Не стоит хвататься за множество бытовых дел сразу, лучше определить одно – наиболее важное и предпочтительное – направление и направить все время, старание и силы на работу над ним.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 января для Козерогов

Чем завершится небольшой конфликт между близкими людьми, будет зависеть только от вас: если сможете погасить его на начальной стадии, негативного влияния на моральный климат в семье он не окажет.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 января для Водолеев

Прислушиваясь к мнению других людей, вы не только сохраните с ними добрые приятельские отношения, но и узнаете много нового, что, вполне возможно, пригодится вам в жизни.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 января для Рыб

День, когда окружающие вас люди поневоле – в силу обстоятельств – снимут маски, вследствие чего вы сможете увидеть их истинное лицо: у кого-то оно будет хуже, а кого-то и лучше, чем то, к которому вы привыкли.

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