- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака: день, когда важно уделить внимание своей семье
День благоприятен для начала новых — прежде всего профессиональных — дел, которые долгое время откладывались в долгий ящик.
От работы над второстепенными делами в это время лучше отказаться, поскольку они только отнимут время и силы, а желаемого результата не принесут.
Важно также уделить внимание своей семье — особенно детям и пожилым родственникам.
Овен
Возможно значительное — и неожиданное — пополнение банковского счета, однако полученные деньги не рекомендуется сразу же тратить на первые попавшиеся вещи — каждую покупку необходимо тщательно обдумать.
Телец
Успех будет сопутствовать только тем из вас, кто заранее составит подробный и тщательный план дел и станет скрупулезно, поступательно и дисциплинировано — до пункта и подпунктов — его придерживаться.
Близнецы
День благоприятен для наведения порядка на рабочем столе — как реальном, так и электронном, в доме и в жизни в целом: возможно, пришло время расстаться с человеком, отношения с которым не приносят радости.
Рак
Человек, с которым вас связывает чувство давней и взаимной обиды, может появиться в вашей жизни для того, чтобы наконец-то признать свою вину помириться и наладить отношения — необходимо пойти ему навстречу.
Лев
День благоприятен для любых домашних хлопот, но лучше всего он подойдет для начала долгожданного ремонта, который вы давно откладывали, как принято говорить в таких случаях, до лучших времен.
Дева
Цель не всегда оправдывает средства — недавно известная, но важная истина, о которой звезды настоятельно рекомендуют вам помнить в этот день: не стоит делать того, за что впоследствии будет стыдно.
Весы
Возможно, вы сегодня окажетесь авторитетом для окружающих вас людей, которые станут обращаться к вам за советом и помощью — не стоит им отказывать, тем более, что вам удастся разобраться в любой ситуации.
Скорпион
Для представителей вашего знака нынешний день — время благотворительности: чем больше добрых дел вам удастся записать на свой счет, тем лучше для вас — со временем все обязательно вернется сторицей.
Стрелец
Если вы давно собирались донести до начальства «рожденную» и тщательно обдуманную вами идею, лучшего времени не найти — сегодня оно не только с готовностью выслушает вас, но и охотно пойдет навстречу.
Козерог
На нынешний день звезды советуют представителям вашего знака запланировать как можно больше дел: все их удастся сделать быстро и без особого напряжения, что порадует как вас, но и само ваше руководство.
Водолей
Сегодня люди будут охотно помогать вам во всем, чем нужно обязательно воспользоваться в собственных «корыстных» целях: вы сможете склонить на свои сторону любых — даже самых упрямых и несговорчивых — оппонентов.
Рыбы
День необходимо посвятить близким людям — друзьям и семье: даже если вы будете плотно заняты на работе или дома, постарайтесь найти время, чтобы побыть с ними — просто побеседовать или повспоминать былые времена.
