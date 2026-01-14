ТСН в социальных сетях

Гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака: день, когда важно уделить внимание своей семье

День благоприятен для начала новых — прежде всего профессиональных — дел, которые долгое время откладывались в долгий ящик.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Заснеженные деревья у воды

Заснеженные деревья у воды / © Credits

От работы над второстепенными делами в это время лучше отказаться, поскольку они только отнимут время и силы, а желаемого результата не принесут.

Важно также уделить внимание своей семье — особенно детям и пожилым родственникам.

Овен

Возможно значительное — и неожиданное — пополнение банковского счета, однако полученные деньги не рекомендуется сразу же тратить на первые попавшиеся вещи — каждую покупку необходимо тщательно обдумать.

Телец

Успех будет сопутствовать только тем из вас, кто заранее составит подробный и тщательный план дел и станет скрупулезно, поступательно и дисциплинировано — до пункта и подпунктов — его придерживаться.

Близнецы

День благоприятен для наведения порядка на рабочем столе — как реальном, так и электронном, в доме и в жизни в целом: возможно, пришло время расстаться с человеком, отношения с которым не приносят радости.

Рак

Человек, с которым вас связывает чувство давней и взаимной обиды, может появиться в вашей жизни для того, чтобы наконец-то признать свою вину помириться и наладить отношения — необходимо пойти ему навстречу.

Лев

День благоприятен для любых домашних хлопот, но лучше всего он подойдет для начала долгожданного ремонта, который вы давно откладывали, как принято говорить в таких случаях, до лучших времен.

Дева

Цель не всегда оправдывает средства — недавно известная, но важная истина, о которой звезды настоятельно рекомендуют вам помнить в этот день: не стоит делать того, за что впоследствии будет стыдно.

Весы

Возможно, вы сегодня окажетесь авторитетом для окружающих вас людей, которые станут обращаться к вам за советом и помощью — не стоит им отказывать, тем более, что вам удастся разобраться в любой ситуации.

Скорпион

Для представителей вашего знака нынешний день — время благотворительности: чем больше добрых дел вам удастся записать на свой счет, тем лучше для вас — со временем все обязательно вернется сторицей.

Стрелец

Если вы давно собирались донести до начальства «рожденную» и тщательно обдуманную вами идею, лучшего времени не найти — сегодня оно не только с готовностью выслушает вас, но и охотно пойдет навстречу.

Козерог

На нынешний день звезды советуют представителям вашего знака запланировать как можно больше дел: все их удастся сделать быстро и без особого напряжения, что порадует как вас, но и само ваше руководство.

Водолей

Сегодня люди будут охотно помогать вам во всем, чем нужно обязательно воспользоваться в собственных «корыстных» целях: вы сможете склонить на свои сторону любых — даже самых упрямых и несговорчивых — оппонентов.

Рыбы

День необходимо посвятить близким людям — друзьям и семье: даже если вы будете плотно заняты на работе или дома, постарайтесь найти время, чтобы побыть с ними — просто побеседовать или повспоминать былые времена.

