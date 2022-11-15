Гороскоп на 16-17 ноября для всех знаков Зодиака: дни, когда нельзя поддаваться злобе и агрессии

23-й лунный день продлится почти двое суток – время, когда нельзя поддаваться злобе и агрессии, которые будут буквально витать в воздухе.

Звезды призывают людей заботиться о своем душевном покое: не стоит принимать близко к сердцу поступающую информацию, которая – с большой долей вероятности – может оказаться ложной. Нежелательно вступать в споры, даже если будет казаться, что ваше вмешательство может перевесить чашу, на которой находится добро, в ущерб злу. Поднять упавшее настроение поможет любимое занятие, а также искусство и природа.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16-17 ноября для Овнов

Не давайте никому спровоцировать себя на выброс негативных эмоций – желающих сделать это, подпитавшись вашей энергией, к сожалению, будет много – не идите у них на поводу.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16-17 ноября для Тельцов

Не стоит выяснять отношения с позиции силы: победить в споре вам, скорее всего, все равно не удастся, а выглядеть в данной ситуации вы будет не лучшим образом, так что лучше не позориться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16-17 ноября для Близнецов

Любые встречи с друзьями или родственниками чреваты ссорой, которая вспыхнет внезапно, но при этом продлится долго, поэтому такого рода мероприятия желательно перенести хотя бы на пару дней.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16-17 ноября для Раков

Усталость, которую вы будете чувствовать в эти дни, прекрасно "лечится" вылазкой на природу: если у вас нет возможности взять отгул и выехать за город, отправляйтесь в парк – вы почувствуете себя гораздо лучше.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16-17 ноября для Львов

Нежелательно общаться с людьми, которые по каким-то причинам вам неприятны: под благовидным предлогом перенесите разговор на другое время, а еще лучше – вообще откажитесь от него.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16-17 ноября для Дев

Ваша впечатлительность в эти дни может сыграть с вами злую шутку, поэтому не общайтесь с людьми, в которых не уверены, и не принимайте близко к сердцу слезливые истории, которые они будут вам рассказывать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16-17 ноября для Весов

Будьте осторожны, высказывая вслух свое мнение – особенно это касается постов в социальных сетях: реакция других пользователей может оказаться не только резкой, но и грубой, а это всерьез расстроит вас.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16-17 ноября для Скорпионов

Вряд ли вы сможете правильно оценить позицию людей, спорящих на ту или иную тему, что, в свою очередь, поставит вас в неловкое положение, поэтому лучше понаблюдайте за разгорающимся конфликтом со стороны.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16-17 ноября для Стрельцов

Откажитесь от алкоголя в любых – в том числе и минимальных – дозах, даже если повод для возлияний будет оправданным и уважительным: реакция организма в эти дни может вас подвести.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16-17 ноября для Козерогов

Особых профессиональных достижений и прорывов вам в это время звезды не обещают, но это не значит, что надо наплевательски отнестись к выполнению своих непосредственных обязанностей.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16-17 ноября для Водолеев

Не стоит ставить свою подпись под документами, которые вы не изучили вплоть до запятой, в противном случае в текст может вкрасться досадная ошибка или опечатка, которая впоследствии дорого вам обойдется.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на16-17 ноября для Рыб

Общаясь с людьми – особенно мало вам знакомыми – внимательно следите за своими словами: велик риск выдать секрет, который даст им впоследствии возможность использовать вашу откровенность против вас.

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