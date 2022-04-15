Гороскоп на 16 апреля для всех знаков Зодиака: чистый и светлый день, который нужно посвятить отдыху

Гороскоп на 16 апреля для всех знаков Зодиака: чистый и светлый день, который нужно посвятить отдыху

Чистый, светлый и спокойный лунный день, которых так не хватает в наше непростое время.

Время можно – и нужно – посвятить отдыху, благо, день недели – суббота – к этому располагает. Активные действия не принесут желаемого результата, в то время как пассивность даст возможность восстановить силы и накопить энергию, необходимую для жизни и работы.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 апреля для Овнов

Редкий день, когда люди – даже те, кто обычно настроены к вам не слишком доброжелательно – охотно будут идти навстречу и помогать в решении вопросов, которые могут появиться на повестке дня.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 апреля для Тельцов

Если вам удастся сдержаться и не нагрубить близким людям в ответ на их справедливые просьбы и требования, мир в семье будет не только сохранен, но и упрочен, а это уже дорогого стоит.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 апреля для Близнецов

Велика вероятность того, что раздражительность накроет вас с самого утра и будет сопровождать в течение всего дня – необходимо максимально гасить эти вспышки, от них будет хуже только вам самим.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 апреля для Раков

Хорошее настроение – как всегда – обеспечит занятие своим хобби, которое не только успокоит и умиротворит, но даст возможность сделать что-то полезное для себя или хозяйства.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 апреля для Львов

К агрессии окружающих вас людей необходимо относиться с пониманием – в наше непростое время не все могут держать себя в руках, поэтому лучше пропустить злые слова мимо ушей.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 апреля для Дев

День создаст благоприятные условия для того, чтобы заняться одним из самых любимых ваших дел – уходом за собой: можно – и нужно! – сделать маску для лица и волос, принять ванну или хотя бы просто погулять.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 апреля для Весов

Уделите внимание своему дому – накануне праздника Пасхи, до которого осталось не так уж много времени, желательно сделать уборку: вымыть окна, выстирать текстиль, сделать предпраздничные продовольственные запасы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 апреля для Скорпионов

Хорошее время для примирения с людьми, отношения с которыми в последнее время по разным причинам ухудшились: главное, для каждой стороны конфликта – признать свои ошибки.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 апреля для Стрельцов

Ваша первоочередная задача – соблюдать меру во всем, от питания до проявления эмоций: не стоит ничем злоупотреблять, поскольку это может негативно сказаться на самочувствии – как физическом, так и психическом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 апреля для Козерогов

Необходимо очистить дом от вещей, которыми вы давно не пользуетесь – они не дают циркулировать позитивной энергии: те из них, которые находятся в хорошем состоянии, можно отдать нуждающимся.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 апреля для Водолеев

Сегодня особенно важно обращать внимание на знаки. Которые будет посылать вам Вселенная: случайно подслушанные на улице слова могут оказаться ответом на волнующий вас вопрос.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 апреля для Рыб

Комфорт физический, о котором звезды советуют вам позаботиться особенно, положительным образом повлияет на комфорт моральный: состояние тела и души окажутся тесно связанными друг с другом.

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