Гороскоп на 16 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда звезды способствуют делам, связанным с землей

Можно покупать и облагораживать загородную недвижимость, начинать строительство, обрабатывать землю, сажать садовые и огородные культуры.

В отношении с окружающими — как близкими, так и не очень — людьми нужно вести себя максимально миролюбиво, не позволяя себе не только грубых действий, но неосторожных слов. Успешным станет решение финансовых вопросов — вне зависимости от степени сложности они принесут прибыль.

Овен

Велика вероятность получения неожиданной — а потому особенно приятной — прибыли: кому-то могут выплатить солидный гонорар, а кому-то удастся подписать важный контракт — не стоит медлить с оформлением документа.

Телец

Из-за чрезмерной обидчивости — как нас самих, так и окружающих нас людей — отношения могут расстроиться всерьез и надолго., поэтому прежде чем что-то сказать или — тем более, сделать — необходимо несколько раз подумать.

Близнецы

Ни в коем случае нельзя никого обсуждать и — особенно! — осуждать: в таком случае жизнь может поставить вас в ситуацию, в которой — сознательно или поневоле — оказался критикуемый вами человек, что вам не понравиться.

Рак

Что бы ни вывело вас из состояния покоя — сплетни кого-то из посторонних или замечание кого-то из домашних — постарайтесь удержать себя в руках, ничего кроме вреда такой эмоциональный всплеск вам не принесет.

Лев

Финансовые вопросы будут решаться на редкость легко и без напряжения только в том случае, если все ходы в них заранее продуманы и тщательно просчитаны, иначе возможны не самые приятные неожиданности.

Дева

Не стоит оправдываться перед любым — особенно близким вам — человеком, упрекающим вас за совершенный и неосторожный поступок, который он считает непорядочным: со временем он сам поймет, что вы не могли сделать иначе.

Весы

Какой бы работой вы ни занимались днем, вечер желательно посвятить своим друзьям — они будут нуждаться в вас не меньше, чем вы в них.: за последнее время у вас собралось достаточное количество поводов для обсуждения.

Скорпион

Вмешиваться в чужую личную жизнь, давая непрошенные советы, не ваш стиль поведения, чему не стоить изменять и сегодня: даже если вам покажется, что ваш друг без вас не обойдется, сдержите свои порывы.

Стрелец

В этот день вы как никогда будете нуждаться в теплых словах и содействии близких вам людей– любимый человек или лучшая подруга справятся с этой задачей на отлично, не стоит отказываться о общения с ними.

Козерог

На предложение занять новую должность или приступить к реализации перспективного проекта лучше ответить отказом, особенно, если положительного ответа от вас будут требовать немедленно, без раздумий.

Водолей

Выход из непростой жизненной ситуации удастся найти тем, кто сможет взглянуть на обстоятельства под новым непривычным и творческим — углом зрения, проторенные пути положительного результата не дадут.

Рыбы

Несмотря на то, что профессиональные дела поначалу пойдут без особых препятствий и осложнений, расслабляться, занимаясь ими, в течение дня не стоит — необходимо быть готовыми к самым разным неожиданностям.

