Гороскоп на 16 апреля для всех знаков Зодиака: один из самых сложных дней лунного календаря

Один из самых сложных дней лунного календаря, негативная энергетика которого вполне может осложнить нам жизнь.

Однако, если вести себя правильно – в соответствии с рекомендациями звезд – с трудностями, которые будут возникать на пути, вполне можно справиться. Главное, не общаться с неадекватными личностями, от которых можно ожидать подвоха, не встревать в сомнительные предприятия, больше похожие на махинации, не ходить в темное время суток по малолюдным улицам или переулкам. От энергии, в которой не будет недостатка, нужно избавляться, сублимируя ее в искусство, спорт или хобби.

Овен

Настроив себя на работу, не давайте никому – в том числе, друзьям и близким – сбить себя с делового настроя: отвлекшись хотя бы на несколько минут, вы потом уже не сможете вернуть себя в трудовую колею.

Телец

Не допускайте по отношению к другим людям надменности и грубости, даже если – на ваш взгляд – они будут этого заслуживать: настроив их против себя, вы наживете себе врагов, а это вам совсем не нужно.

Близнецы

Любые факты, которые сегодня станут вам известны, имею большое значение, которое станет вам понятным только некоторое время спустя, поэтому отложите их в памяти – пригодятся.

Рак

Воспоминания о былой любви сделает вас сентиментальными и чрезмерно слезливыми, что вряд ли благоприятным образом отразится на работе, поэтому желательно отложить «путешествие в прошлое» на вечер.

Лев

Даже испытывая редкую степень раздражительности, не включайте венценосную особу, презирающую всех, кто находится радом: подумайте о том, как это может отразиться на качестве вашей жизни.

Дева

Поскольку мало кто догадывается о том, какие страсти кипят в душе таких – внешне холодных – людей как вы, не демонстрируйте им свои – особенно негативные – эмоции: рискуете отпугнуть их от себя.

Весы

Откажитесь от миротворческой деятельность, к которой вы склонны от природы – сегодня ваши благие намерения, как это обычно и бывает, ни к чему хорошему не приведут – скорее, наоборот.

Скорпион

Представителям вашего знака – единственным во всем Зодиаке – от спорта сегодня лучше отказаться: вполсилы вы ничего делать не умеете, а, значит, велика вероятность травм, после которых придется долго входить в форму.

Стрелец

Шанс улучшить свою жизнь во всех ее сферах ни в коем случае нельзя упустить: фортуна вполне ожидаемо может обидеться на вашу лень или самоуверенность, и следующего подарка от нее придется ждать долго.

Козерог

Приняв важное решение – как в профессиональной, так и в личной жизни – постарайтесь следовать ему без колебаний и метания из стороны в сторону – так вы только потратите драгоценное время и ничего не достигнете.

Водолей

Подписывая важный договор или серьезный контракт, внимательно читайте его содержание, особенно текст, напечатанный мелким шрифтом – впоследствии именно там вас может ждать неприятный сюрприз.

Рыбы

Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам, несмотря на негативные энергии дня, нужно направить на какое-то доброе дело, которое может быть связано как с благотворительностью, так и с вашей заботой.

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