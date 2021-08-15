Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: день, когда активизируются силы зла

Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: день, когда активизируются силы зла

День, когда активизируются силы зла, поэтому астрологи часто называют его "дьявольским" или "сатанинским".

В связи с этим необходимо соблюдать максимальную осторожность: отказаться от риска, связанного с решением профессиональных вопросов, занятием экстремальными видами спорта и передвижением потенциально опасным транспортом. Не рекомендуется также ходить по безлюдным улицам в темное время суток и иметь при себе крупные суммы денег.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 16 августа для Овнов

Не стоит обращать внимания на дурные предчувствия, которые могут испортить вам настроение в этот день: они окажутся всего лишь игрой гормонов, не имеющей никакого отношения к реальности.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 16 августа для Тельцов

Важно избежать эмоциональных всплесков, которые могут не только помешать плодотворной работе, но и испортить отношения с окружающими людьми – как коллегами, так и членами семьи.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 16 августа для Близнецов

Как бы ни складывались жизненные обстоятельства, необходимо настраивать себя на позитивный лад, тогда и обстоятельства будут складываться соответствующим – положительным – образом.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 16 августа для Раков

Активная деятельность не даст ожидаемого результата, поэтому не стоит планировать на сегодня большое количество дел, лучше позволить себе пораньше закончить работу и немного отдохнуть.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 16 августа для Львов

Необходимо прислушаться к замечаниям, которые сегодня могут делать близкие люди: в них несомненно будет присутствовать зерно истины, поэтому необходимо принять их ко вниманию.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 16 августа для Дев

Не стоит обращать внимания на возможные в этот день недружественные выпады со стороны окружающих вас людей: оставьте их наедине с их агрессией – не взваливайте ее на свои плечи.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 16 августа для Весов

Необходимо избегать любых конфликтов, даже если будет казаться, что без вашего участия, которое поможет навести порядок, никак не обойтись: велик риск, несмотря на врожденную дипломатичность, кого-то ненароком задеть.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 16 августа для Скорпионов

Без подробного рабочего плана сегодня не обойтись: если вы хотите провести день продуктивно, заранее отметьте дела, которые нужно сделать, в виде отдельных пунктов и строго следуйте им.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 16 августа для Стрельцов

Раздражительность, которая может сегодня накрыть вас с самого утра, будет мешать работать и общаться с окружающими людьми, поэтому необходимо всеми возможными способами сдерживать ее.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 16 августа для Козерогов

Главное в этот день – настраивать себя на положительную волну как в рабочих вопросах, так в житейских делах: позитивное мышление пока еще никто не отменял, и сегодня оно сослужит вам добрую службу.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 16 августа для Водолеев

Любая ссора, которая произойдет в этот день, будет иметь долговременные последствия: чтобы не доводить до такого развития событий, придется постараться и сохранить хорошие отношения с окружающими.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 16 августа для Рыб

Нежелательно общаться с людьми, которые вызывают у вас отторжение: их токсичность может негативно сказаться не только на настроении, но на самочувствии – есть риск слабости и головокружений.

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