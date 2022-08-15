Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно действовать, отбросив сомнения

День, когда необходимо отбросить сомнения и действовать – как известно, большая дорога начинается с маленького шага.

Успех придет к тем, кто будет упорно и настойчиво работать, не рассчитывая на случай или везение – сегодня они точно не сработают. Самым неожиданным – чтобы не сказать, волшебным – образом придут ответы на вопросы, которые мы долго, но до сих пор тщетно задавали себе. Велика вероятность денежных поступлений, сумма которых превысит ожидания.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 августа для Овнов

Как ни банально это прозвучит, но не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, уже хотя бы потому, что максимально благоприятные для свершений условия этого дня вряд ли повторятся.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 августа для Тельцов

День удачен для любых дел, но особенно повезет тем, кто решит заняться финансовыми операциями: связанные с ними документы удастся оформить легко и быстро, а прибыль окажется более чем солидной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 августа для Близнецов

Звезды настоятельно рекомендуют вам вспомнить о талантах и способностях, которыми наградила вас природа и родители: сегодня они пригодятся вам в реализации нового и перспективного дела.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 августа для Раков

Главное качество, которое понадобится вам сегодня, – это уверенность в себе: без нее не стоит браться ни за какую – даже самую мелкую и незначительную – работу, все равно преуспеть не удастся.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 августа для Львов

Помните, кому много дано, с того много и спросится: вы почти всегда находитесь на шаг впереди других, поэтому внушаете другим уважение – не стоит обманывать окружающих даже в мелочах, они этого не простят.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 августа для Дев

В последнее время вы много внимания стали уделять материальной стороне жизни и тому были свои – уважительные – причины, теперь же пришло время вспомнить о духовной составляющей – например, об искусстве.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 августа для Весов

К реализации нового проекта нужно приступать только в том случае, если завершены все начатые ранее дела, в противном случае они будут тормозить ваше движение вперед, а значит, вы не преуспеете.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 августа для Скорпионов

День благоприятен для купли и продажи самых разных вещей, но особенно успешными будут манипуляции с недвижимостью: если вы давно хотите приобрести или сбыть с рук жилье, лучшего времени вам не найти.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 августа для Стрельцов

На время забудьте о бытовых хлопотах – сегодня они, что называется, не ко времени: сосредоточьтесь на профессиональной деятельности – серьезные прорывы в это время возможны именно здесь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 августа для Козерогов

Если любимый человек решит поговорить с вами о вашем совместном будущем, не включайте свой фирменный прагматизм, а с пониманием отнеситесь к его мечтам и фантазиям.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 августа для Водолеев

Чтобы изменить свое отношение к вещам и процессам, которые по какой-то причине вам не нравятся, попробуйте посмотреть на них под другим углом: вы будете удивлены, как быстро изменится ваше к ним отношение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 августа для Рыб

Не стоит ссориться с близким человеком только потому, что его мнение о том или ином предмете противоположно вашему: примите как аксиому тот факт, что каждый из нас имеет право на свою точку зрения.

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