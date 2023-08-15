Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно экономить силы

День, когда энергетика организма будет стре6миться к нулю, поэтому важно экономить силы, делая только то, что действительно необходимо.

Можно – и нужно – строить планы, для чего необходимо оценить свои перспективы и взвесить силы и возможности, которые позволят – или, напротив, не позволят – достичь поставленных целей. Звезды также категорически не рекомендуют кого-либо обманывать, даже если будет казаться, что речь идет о лжи во спасение – все произойдет с точностью до наоборот.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 августа для Овнов

Найти ответ на важный профессиональный вопрос усилием воли не удастся, поэтому желательно отпустить его, тогда решение придет само собой – как будто бы спустится откуда-то с высоты.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 августа для Тельцов

Везде и во всем необходимо руководствоваться чувством меры – именно оно поможет не только изрядно сэкономить, но и выйти победителем из любой – как профессиональной, так и личной – ситуации.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 августа для Близнецов

Не стоит держаться за то, что отжило свой век, чего бы это ни касалось – вышедших из моды платьев или не радующих больше отношений: нужно освободить место для нового и оно не заставит себя долго ждать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 августа для Раков

Если обидевший вас человек решит помириться и сделает шаг навстречу, не стоит его отталкивать, тем более, что в ссоре, которая отдалила вас друг друга, хоть и меньше, но тоже виноваты.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 августа для Львов

Красноречие и убедительность, которые подарят вам звезды, помогут найти общий язык с любым – самым несговорчивым – оппонентом: воспользуйтесь этим обстоятельствам, чтобы наладить отношения с начальством.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 августа для Дев

День максимально благоприятен для воплощения в жизнь грандиозных профессиональных планов – не упускайте шанс, который позволит вам не только продвинуться по карьерной лестнице, но и заработать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 августа для Весов

Чем бы вы сегодня ни занимались, сосредоточьтесь на одной – самой важной для вас – цели и не отвлекайтесь на другие, в противном случае вы, погнавшись за несколькими зайцами, не поймаете ни одного.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 августа для Скорпионов

Постарайтесь быть снисходительными к окружающим вас людям, даже если они будут значительно уступать вам во всех отношениях: вспомните о том, что великодушие является синонимом благородства.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 августа для Стрельцов

Не стоит навязывать свое общение другим людям, особенно если они не будут на него настроены: ничего хорошего из вашей настойчивости не получится – вам могут дать понять, что ваше поведение неуместно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 августа для Козерогов

Положительные эмоции, которые так необходимы вам сегодня, можно искать везде – например, в музее или театре, но все-таки самым эффективным – и полезным – источником окажется природа: лес или парк.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 августа для Водолеев

Будьте осторожны, обращаясь с бытовыми приборами – особенно колющими и режущими: звезды уверяют, что даже обычный кухонный нож может стать причиной хоть и небольшой, но неприятной травмы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 августа для Рыб

Неожиданная прибыль – в виде чьей-то финансовой помощи или подарка – придется как нельзя кстати, особенно для тех представителей знака, которые за последнее время успели изрядно поиздержаться.

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