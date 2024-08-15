Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно исправить прошлые ошибки

День дежавю, когда часто будет казаться, что нечто подобное с нами однажды уже происходило.

Впрочем, некоторые ситуации действительно могут быть повторением былых обстоятельств или возвращением в нашу жизнь людей, которые в свое время из нее исчезли, теперь же решили снова удостоить нас своим вниманием. Как правило, это значит, что необходимо исправить совершенные в прошлом ошибки или поставить точки над "и" в незаконченных до сих пор отношениях.

Овен

Возвращение ситуации, которая имела место быть несколько лет назад, поможет найти правильное решение и, как следствие, сбросить тяжелый груз, который мешал вам полноценно жить все это время.

Телец

Принимая серьезное решение, которое никак нельзя будет отложить, постарайтесь не торопиться и – чтобы впоследствии не сожалеть о поспешности – тщательно взвесить все "за" и "против".

Близнецы

Реализацию серьезного проекта, который давно стоит на повестке дня, необходимо перенести – сегодняшний день идеально подходит для мелких дел, без которых, впрочем, тоже нельзя обойтись.

Рак

Необходимо рассмотреть возможность возвращения к делу, от которого вы – по сугубо субъективным причинам – отказались некоторое время назад: возможно, пришла пора завершить его воплощение в жизнь.

Лев

Несмотря на желание свернуть горы – пусть даже и в бытовом отношении, проявлять чрезмерную активность не стоит: они могут привести к перепадам настроения и, как неминуемое следствие, к депрессии.

Дева

День благоприятен для составления профессиональных планов, которым можно будет следовать уже в начале рабочей недели: необходимо абстрагироваться от домашних хлопот и сосредоточиться на планировании.

Весы

День благоприятен для подготовки к решению масштабных финансовых вопросов: воплощая в жизнь новые идеи и "реанимируя" старые, можно будет в самое ближайшее время неплохо заработать.

Скорпион

День, когда важно позаботиться о собственных интересах: разумеется, другим тоже нужно помогать, но только после того, как все ваши вопросы будут решены – необходимо проявить разумный эгоизм.

Стрелец

Поскольку, несмотря на общее доброжелательное отношение, нельзя исключать вероятность конфликтов с окружающими, стоит максимально сократить общение с людьми – особенно незнакомыми.

Козерог

Если сегодня вас никак нельзя отговорить от работы, постарайтесь хотя бы делать перерывы – прежде всего для того, чтобы пообщаться с близкими людьми, которые не так часто видят вас в последнее время.

Водолей

Рекомендуется налаживать отношения с людьми, с которыми вы находитесь в ссоре: сегодня вы найдете слова, необходимые для того, чтобы они оттаяли и с готовностью сделали шаг вам навстречу.

Рыбы

Если у вас есть повод для праздника, можно устраивать вечеринку для друзей, а вот от оформления отношений с любимым человеком – помолвки или заключения брака – в этот день лучше отказаться.

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