Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно принимать решения

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Главное, не делать этого без тщательной подготовки, не просчитав все возможные в данном конкретном случае «за» и «против».

Спонтанное решение может привести к серьезным ошибкам, которые будет сложно исправить. Не стоит также брать на себя вину другого человека, даже если вам покажется, что вы должны это сделать — к добру такое благородство не приведет.

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Овен

Чем бы вы ни занимались в это время, не стоит допускать даже тени сомнений в своих действиях в частности и своих способностях вообще — только непоколебимая вера в себя позволит достичь поставленной цели.

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Телец

Тем, кто давно хочет помириться со старым другом или близким родственником, звезды советуют поторопиться: сегодня сложатся все необходимые для этого условия — нужно ими воспользоваться.

Близнецы

День — и в этом смысле логично, что он выпадает на выходной — благоприятен для встреч с друзьями и романтических свиданий: приятное послевкусие от такого — приятного — общения сохранится надолго.

Рак

День, когда зло находится под категорическим запретом: нельзя не только говорить, но и думать плохо об окружающих вас людях — бумеранг, который всегда возвращается к своему хозяину, не заставит себя долго ждать.

Лев

В любой непростой или неоднозначной ситуации, не стоит искать и, уж тем более, назначать виноватых в том, что случилось: только признание собственной неправоты позволит вам все быстро и успешно урегулировать.

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Дева

От риска, который сегодня не стоит называть благородным делом, лучше отказаться –велик риск больше потерять, нежели приобрести, поэтому надо выключить присущее вам здравомыслие и отказаться от авантюр.

Весы

День благоприятен для решительных шагов во всех сферах — от профессиональной до личной: так, если вы давно собирались в каждой из них что-то изменить к лучшему, благоприятное время пришло.

Скорпион

Ответить на важный вопрос личного свойства, который не дает вам покоя в последнее время, помогут знаки, посылаемые сверху, чтобы прояснить ситуацию: будьте внимательны ко всему, что увидите и услышите.

Стрелец

Хороший день для общения с пожилыми родственниками, которых вы не балуете вниманием в будние дни: в благодарность за уделенное им время они поделятся интересными и важными фактами из прошлого вашей семьи.

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Козерог

Никто из близких не удивится, если вы — по своей многолетней привычке — решите отказаться от заслуженного отдыха и посвятить работе, возможно именно поэтому дела будут продвигаться легко, как будто бы по маслу.

Водолей

Не стоит обращать внимание на мелкие, хоть и досадные неприятности, которые могут произойти в этот день, — уже завтра вы и не вспомните, что вас так огорчило сегодня, так стоит ли тратить на них свои нервные клетки?

Рыбы

Сегодня — впрочем, как и в любой другой день — нежелательно оказывать кому-то из близких предпочтение в ущерб другим, кого бы — родных или друзей =- это ни касалось: следствием станет неизбежный конфликт.

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