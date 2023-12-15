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Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда негатив присутствует во всех сферах жизни

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Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда негатив присутствует во всех сферах жизни

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда негатив присутствует во всех сферах жизни, что необходимо учитывать, планируя свои действия. 

Агрессия, хоть и в малой степени, все же будет присутствовать. При этом направлена она будет не столько в окружающий, сколько во внутренний мир человека: нам будет свойственно недовольство собой, своими поступками и – самое главное! – промежуточными результатами своей жизни. Не стоит делать из такого психологического состояния далеко идущих выводов – уже завтра пессимизм сменится хоть и умеренным, но все же оптимизмом. 

Овен 

Несмотря на то, что на календаре пятница, отмечать финал рабочей недели даже с небольшой дозой алкоголя нежелательно: он сделает вас невыносимым в общении, что приведет к скандалам и ссорам. 

Телец 

Сегодня представители вашего знака могут доставить массу неприятностей окружающим их людям, поэтому им самим необходимо вести себя максимально сдержанно, а всем остальным – держаться от них подальше. 

Близнецы 

Любой пустяк может сделать вас раздражительными и даже агрессивными людьми, поэтому очень важно не давать недоброжелателям манипулировать вами, вызывая у вас негативные чувства. 

Рак 

Можно ставить перед собой любые – даже самые невероятные – цели: запас энергии, который подарит представителям знака Луна, хватит на все, так что не стоит скромничать – нужно запрашивать по максимум. 

Лев 

Звезды призывают представителей знака обратить внимание на свое здоровье, при этом совершенно не обязательно отправляться к врачу – вполне достаточно отказаться от вредных привычек и правильно питаться. 

Дева 

Не стоит брать на себя слишком много, даже если речь будет идти всего лишь о домашних делах: слишком велика вероятность переутомиться, что в выходной будет совершенно неправильно. 

Весы 

Серьезный разговор – прежде всего с родственниками и любимыми людьми – сегодня будет невозможен, поэтому не стоит его и затевать – слишком велика опасность не уладить, а усугубить существующий конфликт. 

Скорпион 

Как правило, в ссорах и конфликтах вы можете за себя постоять, но сегодня оппонент – например, бабушка-соседка – может попасться настолько одиозным, что даже вам его не одолеть – лучше не связывайтесь. 

Стрелец 

Приступ самокритики, который сегодня может одолеть представителей вашего знака, продиктован не реальным положением вещей, а лунными энергиями, поэтому уже завтра вам не захочется заниматься самоедством. 

Козерог 

Несмотря на то, что поступок близкого вам человека всерьез вас удивит, не торопитесь делать далеко идущие выводы: велика вероятность того, что все совсем не так, как может показаться на первый взгляд. 

Водолей 

Решение существующей в вашей жизни проблемной ситуации лучше отложить хотя бы на день – сегодня вы вряд ли сможете ее урегулировать, скорее потратите даром время и нервы. 

Рыбы 

Несмотря на выходной, постарайтесь найти себе занятие, которое займет все ваше время, а заодно и мысли – так вам удастся забыть о плохом настроении, которое может омрачить выходной с самого утра. 

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Дата публикации
Просмотры
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