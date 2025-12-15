Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда отношения между людьми испытают на прочность

Гороскоп на 16 декабря / © Credits

В это время также велико будет желание похвастаться своими достижениями — порой, мнимыми, оно может одолеть даже самых скромных и застенчивых из нас. Увы, получить взамен восхищение, похвалу или хотя бы одобрение вряд ли удастся — скорее всего, все произойдет с точностью до наоборот.

Овен

День не располагает к переговорам с деловыми партнерами — взаимопонимания все равно добиться не удастся, особенно это касается финансовых вопросов, только понапрасну потратите время и силы.

Телец

Нынешний день, несмотря на начало недели, звезды рекомендуют посвятить отдыху — как активному, так и пассивному, отложив работу хотя бы на день: толку от нее сегодня все равно не будет, так что не стоит и начинать.

Близнецы

Сегодня имеет смысл вспомнить о том, что не хлебом единым — точнее, не только работой — жив человек: почему бы не потратить время на себя, например, посетив SPA-салон или хотя бы организовав его на дому.

Рак

Секрет успеха — выполнять рабочий план, составленный на день, методично и поступательно: перепрыгивать через несколько дел сразу, а потом возвращаться обратно, лучший способ все запутать и завалить.

Лев

Сегодня важно избегать даже минимального риска, поскольку он может привести к серьезным проблемам: необходимо идти проторенными тропами и превыше всего ценить стабильность, а не авантюры.

Дева

Отправляясь за покупками, помните о доле разумной экономии: разумеется, не стоит включать режим скряги и трястись над каждой копейкой, но и транжирить деньги направо и налево тоже нежелательно.

Весы

От предложения подработать, возможного в этот день, желательно отказаться: всех денег все равно не заработаешь, а силы у вас уже и так на исходе, так что стоит их поберечь и немного отдоъхнуть.

Скорпион

Главное сегодня — сосредоточиться на работе и не отвлекаться на решение вопросов и разговоры, которые могут подождать хотя бы до завтра, в противном случае вы к болшому сожалению ничего не успеете сделать.

Стрелец

Не стоит тратить деньги спонтанно, такие покупки не принесут ни пользы, ни радости, поэтому лучше отправляться на шопинг с подобным планом необходимых покупок и не отступать от него ни на шаг.

Козерог

Нежелательно тратить энергию на пустые разговоры и споры ни о чем, даже если вас активно будут в них вовлекатьона может пригодиться для гораздо более важных вещей — например, работы или домашних хлопот.

Водолей

Время неблагоприятно для радикальных жизненных перемен — любое серьезное решение, которое может на них повлиять, с большой долей вероятности может оказаться ошибочным, так что отложите его на день.

Рыбы

Ссора с близким человеком может перерасти в серьезный и, что немаловажно, долговременный конфликт, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы избежать ее — лучше пойти на уступки.

