Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака: день, который вернет вас в прошлое

День, символом которого является колесо, возвращает человека в прошлое, создавая для него ощущение дежавю.
Важно знать, что путешествие в былые времена происходит не просто так: необходимо вспомнить все совершенные тогда ошибки – как профессионального, так и личного свойства – и попытаться их исправить. В противном случае Вселенная будет постоянно возвращать человека к такой ситуации, пока он не сделает важные выводы и не "закроет" ситуацию.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 16 декабря для Овнов
Повторение ситуации, которая уже имела место быть несколько лет назад, поможет найти правильный ответ на вопрос, который жизнь задавала вам в те времена, и сделать из него руководящие выводы.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 16 декабря для Тельцов
Не стоит принимать серьезное решение, перед которым вас упорно ставит жизнь, именно сегодня: вам, скорее всего, не удастся найти правильные доводы, убеждающие вас в том, что нужно опираться именно на них.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 16 декабря для Близнецов
Работу над важным проектом, несмотря на то, что для его реализации все готово, лучше перенести на другое время – сегодня плохой день для начинаний, они, скорее всего, окажутся неудачными.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 16 декабря для Раков
День благоприятен для того, чтобы вернуть из забвения проект, от которого вы в свое время отказались: похоже, пришло время дать ему еще один шанс на удачное воплощение в жизнь.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 16 декабря для Львов
Возможностей преуспеть как в профессии, так и в личной жизни звезды сегодня предоставят достаточное количество – главное, не упустить хотя бы самые важные из них, а остальные, как говорится, приложатся.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 16 декабря для Дев
В отношениях с близкими людьми не стоит вспоминать старые обиды, которые могут испортить то достаточно зыбкое и неуверенное равновесие, которое в данное время является статус-кво.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 16 декабря для Весов
Сегодня не стоит никому ничего доказывать: главное, что вы уверены в своей правоте, а все остальное не имеет значения – все люди на нашей планете не могут мыслить одинаково.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 16 декабря для Скорпионов
Денежные выплаты, которые возможны в этот день, даже будучи небольшими, принесут вам массу удовольствия: например, вы сможете потратить эти деньги на подарки к празднику для близких людей.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 16 декабря для Стрельцов
Не стоит обращать внимания на козни коллег-конкурентов, которые – в силу отнюдь не белой зависти – могут сегодня активизироваться: проигнорировав его слова и действия, вы обезопасите себя от их негативной энергетики.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 16 декабря для Козерогов
Приготовьтесь к тому, что новый проект, который вам могут предложить в это время, потребует много усилий и внимания, но результат, которого вам удастся достичь, будет того стоить.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 16 декабря для Водолеев
Несмотря на то, что рисковать в этот день не воспрещается, заходить слишком далеко – играя в карты или автоматах – все-таки не следует, покупки простого лотерейного билета будет вполне достаточно.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 16 декабря для Рыб
Наверняка вас расстроит непорядочное поведение человека, которому вы привыкли доверять, но это будет означать одно: его миссия в вашей жизни закончена – лучше отпустить его на все четыре стороны.
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