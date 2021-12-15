Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака: день, который вернет вас в прошлое

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака: день, который вернет вас в прошлое

День, символом которого является колесо, возвращает человека в прошлое, создавая для него ощущение дежавю.

Важно знать, что путешествие в былые времена происходит не просто так: необходимо вспомнить все совершенные тогда ошибки – как профессионального, так и личного свойства – и попытаться их исправить. В противном случае Вселенная будет постоянно возвращать человека к такой ситуации, пока он не сделает важные выводы и не "закроет" ситуацию.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 декабря для Овнов

Повторение ситуации, которая уже имела место быть несколько лет назад, поможет найти правильный ответ на вопрос, который жизнь задавала вам в те времена, и сделать из него руководящие выводы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 декабря для Тельцов

Не стоит принимать серьезное решение, перед которым вас упорно ставит жизнь, именно сегодня: вам, скорее всего, не удастся найти правильные доводы, убеждающие вас в том, что нужно опираться именно на них.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 декабря для Близнецов

Работу над важным проектом, несмотря на то, что для его реализации все готово, лучше перенести на другое время – сегодня плохой день для начинаний, они, скорее всего, окажутся неудачными.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 декабря для Раков

День благоприятен для того, чтобы вернуть из забвения проект, от которого вы в свое время отказались: похоже, пришло время дать ему еще один шанс на удачное воплощение в жизнь.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 декабря для Львов

Возможностей преуспеть как в профессии, так и в личной жизни звезды сегодня предоставят достаточное количество – главное, не упустить хотя бы самые важные из них, а остальные, как говорится, приложатся.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 декабря для Дев

В отношениях с близкими людьми не стоит вспоминать старые обиды, которые могут испортить то достаточно зыбкое и неуверенное равновесие, которое в данное время является статус-кво.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 декабря для Весов

Сегодня не стоит никому ничего доказывать: главное, что вы уверены в своей правоте, а все остальное не имеет значения – все люди на нашей планете не могут мыслить одинаково.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 декабря для Скорпионов

Денежные выплаты, которые возможны в этот день, даже будучи небольшими, принесут вам массу удовольствия: например, вы сможете потратить эти деньги на подарки к празднику для близких людей.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 декабря для Стрельцов

Не стоит обращать внимания на козни коллег-конкурентов, которые – в силу отнюдь не белой зависти – могут сегодня активизироваться: проигнорировав его слова и действия, вы обезопасите себя от их негативной энергетики.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 декабря для Козерогов

Приготовьтесь к тому, что новый проект, который вам могут предложить в это время, потребует много усилий и внимания, но результат, которого вам удастся достичь, будет того стоить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 декабря для Водолеев

Несмотря на то, что рисковать в этот день не воспрещается, заходить слишком далеко – играя в карты или автоматах – все-таки не следует, покупки простого лотерейного билета будет вполне достаточно.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 декабря для Рыб

Наверняка вас расстроит непорядочное поведение человека, которому вы привыкли доверять, но это будет означать одно: его миссия в вашей жизни закончена – лучше отпустить его на все четыре стороны.

Читайте также: