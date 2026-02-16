Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда исполняются желания

Зимний пейзаж / © Credits

День не подходит для активных и решительных действий, зато благоприятен для работы над профессиональными планами — как на несколько дней вперед, так и на длительную перспективу. Загаданные в этот день желания обязательно сбудутся, так что нужно, не скромничая, запрашивать от Вселенной по полной.

Овен

Прежде чем принять за долговременную — рутинную — работу, необходимо просчитать, хватит ли у вас сил и выносливости на длительный забег: если ответ окажется отрицательным, лучше сразу отказаться.

Телец

Не стоит посягать на чужую территорию, какой бы отрасли — личной или профессиональной — это ни касалось: ее хозяину — с большой долей вероятности — такое вторжение не понравится.

Близнецы

Решая важные жизненные и рабочие вопросы, необходимо прислушиваться не к разуму, который, скорее всего, заведет не в ту степь, а к интуиции — она точно не подведет.

Рак

Негатив необходимо исключить из жизни вообще, а из мыслей — особенно: материализовавшись, они могут принести с собой серьезные неприятности, поэтому мышление должно быть только позитивным.

Лев

Лучшим отдыхом в этот день будет не бездумное ничегонеделание, а смена рода деятельности: например, отложив в сторону работу, можно заняться уборкой в доме или хобби.

Дева

Не стоит укорять себя за какие-либо провинности, даже если у вас будут серьезные поводы для замечаний: критиков вокруг вас и так достаточно, поэтому просто скажите, что сделали все, что могли.

Весы

От негатива, который будет настраивать вас на агрессию в отношении окружающих легко избавиться, оставив — хотя бы на время — интеллектуальную деятельность и начав что-то делать руками.

Скорпион

Если в этот день вы поставите перед собой какую-то цель, необходимо будет двигаться к ней, не останавливаясь и не отвлекаясь на второстепенные вопросы, а иначе вам удачи не видать.

Стрелец

Хотите вы того или нет, а в этот день вам придется провести переоценку ценностей: в последнее время вы и сами поняли, что движетесь не в том направлении или живете не с тем человеком.

Козерог

Кто бы в этот день ни дал вам совет или ни сделал замечание, примите его к сведению, но и только — решать, как поступить, необходимо будет самостоятельно, зато и винить впоследствии никого не придется.

Водолей

Ответ на важный вопрос, который вы тщетно ищете уже довольно продолжительное время, может прийти во сне — главное, правильно истолковать то, что вы увидите в объятиях Морфея.

Рыбы

От финансовых операций в этот день лучше отказаться — даже оплату коммунальных счетов необходимо перенести на другой день, чтобы впоследствии не лить слезы из-за убытков.

