Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда может показаться, что нам море по колено

День, когда энергия бьет через край, превращая в деятельных и активных даже самых ленивых и апатичных людей.

Под влиянием прилива сил многим может показаться, что нам море по колено, что на самом деле не так и поставит особо самонадеянных в неудобное положение, когда придется прилюдно расписаться в собственном бессилии. Берясь за какое-либо предприятие, желательно составить подробный план и просчитать не только свои действия, но и все последствия – как позитивные, так и негативные, которые возможны в результате.

Овен

Делать добро нужно в любой день, но сегодня благотворительность особенно нужна и важна: она моментально достигнет цели, а потом так же быстро вернется обратно – закон бумеранга еще никто не отменял.

Телец

Важно следить за каждым своим словом: неосторожное высказывание может негативным образом сказаться на ваших отношениях с окружающими: если не хотите ссор, вспомните о том, что молчание – золото.

Близнецы

Важно прислушиваться к тому, что будут говорить окружающие вас люди: среди, казалось бы, пустых речей может попасться поистине гениальная идея, которую можно будет с успехом воплотить в жизнь.

Рак

Не поторопитесь принимать решение, которое в своем нынешнем виде вызывает хотя бы малейшие сомнения: скорее всего, оно ошибочно, но поймете вы это поздно – когда нельзя будет что-либо исправить.

Лев

Не стоит спорить с людьми, которые будут агрессивно настроены: кроме скандала вам ничего добиться не удастся, поэтому вы только даром потеряете время, а вместе с ним и силы – так физические, так и моральные.

Дева

Со словами необходимо осторожно обращаться всегда, но в этот день – особенно: вы легко можете обидеть человека, который ничего плохого вам не сделал, только потому, что не подумали о том, что говорите.

Весы

Чем бы вы сегодня ни занимались, сначала подумайте о том, чего – и каким образом – вы хотите достичь, и только потом действовать – таким образом вам удастся показать завидные результаты.

Скорпион

Как правило, вы не страдаете чрезмерной доверчивостью, не стоит отступать от этого принципа и сегодня: кто-то из окружающих, включая самых близких, может, сам того не желая, обмануть вас.

Стрелец

Постарайтесь говорить сегодня только то, что поможет вашему собеседнику и повысит его самооценку: если таких слов у вас в запасе не найдется, лучше вообще промолчать – так вы ему хотя бы не навредите.

Козерог

Представители вашего знака редко верят в разного рода эзотерику, но сегодня вам придется столкнуться с ситуацией, которую иначе как мистикой не объяснишь – примите ее как данность.

Водолей

Сегодня – как, впрочем, и всегда – необходимо соизмерять свои желания со своими же возможностями: не стоит претендовать на то, чего вы заведомо не можете добиться – ничего, кроме разочарования, это вам не принесет.

Рыбы

Звезды советуют вам обращать пристальное внимание на знаки, которые будет посылать Вселенная – правда, расшифровывать их надо будет с точностью до наоборот.

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