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Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда может показаться, что нам море по колено

Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда может показаться, что нам море по колено

Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака / Фото: www.credits

День, когда энергия бьет через край, превращая в деятельных и активных даже самых ленивых и апатичных людей. 

Под влиянием прилива сил многим может показаться, что нам море по колено, что на самом деле не так и поставит особо самонадеянных в неудобное положение, когда придется прилюдно расписаться в собственном бессилии. Берясь за какое-либо предприятие, желательно составить подробный план и просчитать не только свои действия, но и все последствия – как позитивные, так и негативные, которые возможны в результате. 

Овен 

Делать добро нужно в любой день, но сегодня благотворительность особенно нужна и важна: она моментально достигнет цели, а потом так же быстро вернется обратно – закон бумеранга еще никто не отменял. 

Телец 

Важно следить за каждым своим словом: неосторожное высказывание может негативным образом сказаться на ваших отношениях с окружающими: если не хотите ссор, вспомните о том, что молчание – золото. 

Близнецы 

Важно прислушиваться к тому, что будут говорить окружающие вас люди: среди, казалось бы, пустых речей может попасться поистине гениальная идея, которую можно будет с успехом воплотить в жизнь. 

Рак 

Не поторопитесь принимать решение, которое в своем нынешнем виде вызывает хотя бы малейшие сомнения: скорее всего, оно ошибочно, но поймете вы это поздно – когда нельзя будет что-либо исправить. 

Лев 

Не стоит спорить с людьми, которые будут агрессивно настроены: кроме скандала вам ничего добиться не удастся, поэтому вы только даром потеряете время, а вместе с ним и силы – так физические, так и моральные. 

Дева 

Со словами необходимо осторожно обращаться всегда, но в этот день – особенно: вы легко можете обидеть человека, который ничего плохого вам не сделал, только потому, что не подумали о том, что говорите. 

Весы 

Чем бы вы сегодня ни занимались, сначала подумайте о том, чего – и каким образом – вы хотите достичь, и только потом действовать – таким образом вам удастся показать завидные результаты. 

Скорпион 

Как правило, вы не страдаете чрезмерной доверчивостью, не стоит отступать от этого принципа и сегодня: кто-то из окружающих, включая самых близких, может, сам того не желая, обмануть вас. 

Стрелец 

Постарайтесь говорить сегодня только то, что поможет вашему собеседнику и повысит его самооценку: если таких слов у вас в запасе не найдется, лучше вообще промолчать – так вы ему хотя бы не навредите. 

Козерог 

Представители вашего знака редко верят в разного рода эзотерику, но сегодня вам придется столкнуться с ситуацией, которую иначе как мистикой не объяснишь – примите ее как данность. 

Водолей 

Сегодня – как, впрочем, и всегда – необходимо соизмерять свои желания со своими же возможностями: не стоит претендовать на то, чего вы заведомо не можете добиться – ничего, кроме разочарования, это вам не принесет. 

Рыбы 

Звезды советуют вам обращать пристальное внимание на знаки, которые будет посылать Вселенная – правда, расшифровывать их надо будет с точностью до наоборот. 

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