Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда можно приступать к новым проектам

Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда можно приступать к новым проектам

День мощной энергетики, которая делает людей внутренне свободными, раскрепощенными и легкими на подъем.

Можно приступать к новым – важным – проектам, они будут обречены на успех – особенно те из них, которые касаются творчества. Можно также торговать, отправляться в путешествия и устраивать праздники – от девичников и мальчишников до юбилеев.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 февраля Овнов

День благоприятен для финансовых операций любого масштаба, они в большинстве случаев принесут именно то, радо чего затеваются, – солидные дивиденды, поэтому не стоит тянуть с их осуществлением.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 февраля для Тельцов

Необходимо снизить физическую активность: занятия спортом и даже просто резкие движения могут привести к растяжениям и травмам, из-за которых придется долгое время провести дома.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 февраля для Близнецов

Ни в коему случае нельзя грустить и тосковать, особенно если на это не будет реального основания: Луне, отвечающей за энергетику нынешнего дня, это может не понравиться, и она действительно осложнит вашу жизнь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 февраля для Раков

Не позволяйте своим слабостям взять над вами верх: так можно легко потерять контроль над собой, увлечься и позволить себе много лишнего, что уже завтра скажется на самочувствии и фигуре.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 февраля для Львов

В этот день вы будете обладать даром убеждения, который может склонить к своей точке зрения даже самых упорных и несговорчивых собеседников, главное, заранее позаботиться о весомых аргументах.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 февраля для Дев

Обострившаяся интуиция даст ответ на любой вопрос, но это произойдет только в том случае, если вы прислушаетесь к ее "мнению", а не отмахнетесь от нее, как вы это обычно делаете.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 февраля для Весов

Сегодня можно – и нужно – составлять планы на будущее, включая в него даже те идеи, которые на первый взгляд могут показаться фантастическими, но, как говорится, чем черт не шутит, когда бог спит.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 февраля для Скорпионов

Проведя день за работой, посвятите вечер любимому человеку: постарайтесь смягчить разногласия, возникшие между вами в последнее время, и обсудить с ним события ближайшего будущего.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 февраля для Стрельцов

День благоприятен для любых начинай, поэтому тем представителям знака, которые давно вынашивает интересную идею, стоит осмелиться и наконец-то и сделать хотя бы один шаг на пути к поставленной цели.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 февраля для Козерогов

В этот день может исполниться пусть одна и небольшая, но важная для вас мечта, поэтому постарайтесь грамотно сформулировать свои пожелания, в противном случае рискуете получить совсем не то, о чем просите.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 февраля для Водолеев

На этот день можно смело назначать романтическое свидание: отношения, которые начнутся в это время, будут счастливыми, продлятся долго и перейдут – на зависть всем окружающим – в крепкий брак.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 февраля для Рыб

Этот день, несмотря на его будний статус, благоприятен для отдыха: какой его вид выбирать – активный или пассивный – личное дело каждого, главное – не думать о работе, иначе расслабиться не удастся.

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