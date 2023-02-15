Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя хвастаться

День, когда ни в коем случае нельзя тратить энергию, которая дается людям свыше, впустую – звезды не прощают такого транжирства.

Поскольку сил будет не так много, как хотелось бы, на серьезные и трудоемкие проекты лучше не замахиваться, все равно никакого толку от них не будет, а вот доводить до ума начатые ранее, но по какой-то причине не законченные дела не только можно, но и нужно. Даже у самых скромных людей может возникнуть желание похвастаться своими успехами и достижениями, что – по самым разным причинам – не принесет ничего хорошего.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 февраля для Овнов

Выяснять отношения с людьми – как близкими, так и не очень – стоит только тогда, когда без этого никак нельзя обойтись, в остальных случаях лучше не обратить внимания на их действия и пропустить мимо ушей их слова.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 февраля для Тельцов

Представителям вашего знака звезды настоятельно рекомендуют умерить свой пыл и не бросаться на работу с первозданным рвением – все равно все, что вы сегодня сделаете, уже завтра придется исправлять.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 февраля для Близнецов

Делами сегодня можно заниматься только с утра, после обеда они уже ожидаемого результат не принесут, так что лучше потратить послеобеденное время на активный отдых – например, прогуляться по свежему воздуху.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 февраля для Раков

Представителям вашего знака – как самого мнительного во всем зодиакальном круге – сегодня рекомендуется вообще отказаться от контактов с окружающим миром: проведите этот день в своей "ракушке".

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 февраля для Львов

Девиз нынешнего дня для представителей вашего знака: "Поменьше активности, побольше спокойствия" – как ни странно, но энергичные действия во всех сферах деятельности сегодня принесут не пользу, а вред.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 февраля для Дев

Вообще-то представители вашего знака бережливы и экономны, но именно поэтому вам так важно держать под контролем свои траты: потеряв его, вы можете – незаметно для себя – потратить львиную долю того, что имеете.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 февраля для Весов

В профессиональном плане сегодня нужно заниматься только своей работой, не взваливая на плечи чужие обязанности, даже если вас будут очень об этом просить: в результате вы не сможете сделать то, что запланировали.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 февраля для Скорпионов

Будьте осторожны с шутками, которые в силу специфики присущего вам юмора сегодня – впрочем, как и всегда – могут оказаться обидными для близких и любимых вами людей, не стоит их расстраивать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 февраля для Стрельцов

Желательно, чтобы все ваши занятия сегодня – так или иначе – были связаны с вашей семьей и домом: можно заниматься уборкой, готовить, играть с детьми и гулять с ними в ближайшем парке.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 февраля для Козерогов

Пустые разговоры, на которые то и дело будут вызывать вас окружающие, отвлекут от работы, поэтому от них необходимо отказаться, в противном случае результат вашей деятельности окажется равным нулю.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 февраля для Водолеев

Желание купить что-нибудь ненужное, потратив при этом уйму денег, в этот день может казаться непреодолимым, но в ваших силах с ним справиться, иначе в бюджете будет пробита серьезная брешь.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 февраля для Рыб

Сегодня ваша основная задача – позаботиться не о других, а о себе: почему бы вам, например, не заняться спортом и не перейти на здоровое питание, главное – завтра не забыть о том, что вы теперь – другой человек.

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