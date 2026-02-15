Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака: день, который не раз подвергнет людей испытаниям

Зимний пейзаж / © Credits

Реклама

Силы — как моральные, так и физические — будут находиться на исходе, а нервная система — на пределе, но это не значит, что не существует способов выйти из западни этих — «темных» — суток.

Поскольку избежать негатива невозможно, астрологи советуют его минимизировать: несмотря на начало рабочей недели, остаться дома, а также максимально сократить общение с людьми, и тогда уже завтра все обязательно изменится к лучшему.

Овен

Лучшим способом для «лечения» душевных ран, которые напомнят о себе в это время, станет общение с природой — даже два-три часа, проведенные свежем воздухе, позволят снова обрести душевное равновесие.

Реклама

Телец

Даже при наличии весомого повода для радости, не стоит злоупотреблять алкогольными напитками — настроение они, как водится, поднимут только на время, после чего есть риск впасть в еще более сильное уныние.

Близнецы

Не стоит отвечать агрессией на агрессию, даже если кому-то из окружающих удастся задеть вас за живое — конфликт, который возникнет в результате, не исправит, а, наоборот, еще более усложнит сложившуюся ситуацию.

Рак

Не рекомендуется копить обиды, которых в этот день, к сожалению, может быть предостаточно — гораздо лучше выплеснуть негативные эмоции, высказав обидчикам то, что вы о нем думаете, и — забудьте об инциденте

Лев

Главное во время ссоры близких людей — не принимать ничью сторону, это чревато еще большим углублением конфликта — лучше отнестись к ситуации объективно и найти способ помирить враждующих родственников.

Реклама

Дева

В этот день рекомендуется проявить максимальную осторожность: не появляться в безлюдных местах в темное время суток, не носить с собой крупные суммы денег и — что особенно важно — не общаться с незнакомцами.

Весы

Бережно относиться к финансам и имуществу важно всегда, но сегодня — особенно: велик риск потратить крупную сумму денег или потерять ценную — как в материальном, так и моральном отношении — вещь.

Скорпион

Избежать нервного срыва представителям вашего знака поможет физическая нагрузка — несмотря на начало рабочей недели, можно затеять генеральную уборку и навести в доме любимую вами идеальную чистоту и порядок.

Стрелец

Избежать обострения возможных в это время хронических заболеваний можно будет, вспомнив о рекомендациях лечащего врача, которыми вы, как правило, пренебрегаете, и — лучше позже, чем никогда — начав им следовать.

Реклама

Козерог

Стоит максимально ограничить общение с окружающими вас людьми, даже если они являются вам родственниками или близкими друзьями: уровень агрессивности этого дня может надолго испортить отношения с ними

Водолей

Рекомендуется категорически отказаться от любых финансовых операций — одна неправильная цифра, ошибочно указанная в квитанции, и деньги уйдут на чужой счет, вернуть с которого их, скорее всего, не удастся.

Рыбы

Несмотря на понедельник, день — или хотя бы его часть — желательно посвятить отдыху, в противном случае уже завтра коэффициент вашего полезного действия будет стремится к нулю, а это нежелательно.

Читайте также: