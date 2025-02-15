Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака: не самый легкий в энергетическом отношении день

Не самый легкий в энергетическом отношении день, что может негативным образом сказаться на человеческой психике.
Преимущественно это касается мнительных и впечатлительных людей, но даже эмоционально устойчивые могут почувствовать моральный дискомфорт. Не стоит считать смутное состояние духа признаком дурных предзнаменований, оно – не более чем влияние Луны, которая сменит гнев на милость уже завтра.
Овен
Если чувствуете перед кем-то вину, лучшего времени для того, чтобы признать ее и принести свои извинения, не найти: ваши благие намерения обязательно оценят по достоинству и великодушно простят.
Телец
Исповедуя средневековый принцип «Мой дом – моя крепость», позаботьтесь о том, чтобы он был чистым и уютным: наведите порядок и избавьтесь от ненужных вещей, отдав их на благотворительность.
Близнецы
Конфликтов, которые могут возникать буквально из ничего, можно избежать одним-единственным способом: как можно меньше общаться с окружающими людьми, особенно теми, кто будет сознательно искать ссоры.
Рак
Сосредоточиться на решении важного жизненного вопроса поможет уединении: если у вас будет возможность хотя бы ненадолго остаться один на один с собой, мысли образуют стройный ряд и подсажу верное решение.
Лев
Новые знакомства в этот день вряд ли окажутся приятными, поэтому не стоит допускать чужих людей в круг своего общения – лучше под благовидным предлогом отказать им в этом.
Дева
Единственный способ борьбы с грустными мыслями, которые как назло могут одолеть вас в это время – помощь тем, кто в этом нуждается: всегда найдутся люди, которым гораздо тяжелее, чем вам.
Весы
Сегодня вам категорически не рекомендуется волноваться – как известно, все болезни от нервов, и переживания этого дня самым негативным образом могут сказаться на состоянии вашего здоровья.
Скорпион
Претензии близкого человека, которые он неожиданно решится высказать в это время, скорее всего, будут пустыми и необоснованными, поэтому постарайтесь не принимать их близко к сердцу.
Стрелец
Нужно максимально осторожно отнестись к предложениям быстрого и непыльного заработка, особенно если оно будет исходить от малознакомых, а потому заведомо не заслуживающих доверия людей.
Козерог
Нельзя давать людям – особенно тем, кто настроен негативно – возможность указывать, командовать и понукать вами: утраченное чувство собственного достоинства негативно скажется на самооценке.
Водолей
Не стоит поддаваться на провокации, которых в этот день будет очень много: об эмоциональной реакции на чужую грубость или хамство, которая вызовет серьезный конфликт, впоследствии придется пожалеть.
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