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Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака: не самый легкий в энергетическом отношении день

Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака: не самый легкий в энергетическом отношении день

Гороскоп на 16 февраля для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Не самый легкий в энергетическом отношении день, что может негативным образом сказаться на человеческой психике. 

Преимущественно это касается мнительных и впечатлительных людей, но даже эмоционально устойчивые могут почувствовать моральный дискомфорт. Не стоит считать смутное состояние духа признаком дурных предзнаменований, оно – не более чем влияние Луны, которая сменит гнев на милость уже завтра. 

Овен 

Если чувствуете перед кем-то вину, лучшего времени для того, чтобы признать ее и принести свои извинения, не найти: ваши благие намерения обязательно оценят по достоинству и великодушно простят. 

Телец 

Исповедуя средневековый принцип «Мой дом – моя крепость», позаботьтесь о том, чтобы он был чистым и уютным: наведите порядок и избавьтесь от ненужных вещей, отдав их на благотворительность. 

Близнецы 

Конфликтов, которые могут возникать буквально из ничего, можно избежать одним-единственным способом: как можно меньше общаться с окружающими людьми, особенно теми, кто будет сознательно искать ссоры. 

Рак 

Сосредоточиться на решении важного жизненного вопроса поможет уединении: если у вас будет возможность хотя бы ненадолго остаться один на один с собой, мысли образуют стройный ряд и подсажу верное решение. 

Лев 

Новые знакомства в этот день вряд ли окажутся приятными, поэтому не стоит допускать чужих людей в круг своего общения – лучше под благовидным предлогом отказать им в этом. 

Дева 

Единственный способ борьбы с грустными мыслями, которые как назло могут одолеть вас в это время – помощь тем, кто в этом нуждается: всегда найдутся люди, которым гораздо тяжелее, чем вам. 

Весы 

Сегодня вам категорически не рекомендуется волноваться – как известно, все болезни от нервов, и переживания этого дня самым негативным образом могут сказаться на состоянии вашего здоровья. 

Скорпион 

Претензии близкого человека, которые он неожиданно решится высказать в это время, скорее всего, будут пустыми и необоснованными, поэтому постарайтесь не принимать их близко к сердцу. 

Стрелец 

Нужно максимально осторожно отнестись к предложениям быстрого и непыльного заработка, особенно если оно будет исходить от малознакомых, а потому заведомо не заслуживающих доверия людей. 

Козерог 

Нельзя давать людям – особенно тем, кто настроен негативно – возможность указывать, командовать и понукать вами: утраченное чувство собственного достоинства негативно скажется на самооценке. 

Водолей 

Не стоит поддаваться на провокации, которых в этот день будет очень много: об эмоциональной реакции на чужую грубость или хамство, которая вызовет серьезный конфликт, впоследствии придется пожалеть. 

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